Antek Królikowski i Joanna Opozda kończą swoje małżeństwo! To pewne

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Związek, a następnie ślub i... rozstanie Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy to pasmo zaskoczeń dla ich fanów. Po burzliwym odejściu aktora od żony, która dopiero co urodziła ich syna, przyszedł czas na rozwód. Okazało się, że do sądu wpłynął pozew rozwodowy.

Zdjęcie Joanna Opozda i Antek Królikowski złożyli papiery rozwodowe do sądu? Wszystko na to wskazuje / AKPA / AKPA