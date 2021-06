Antek Królikowski i Joanna Opozda wrócili do siebie! Tym razem związek przetrwa?

Kulisy rozstania Antka Królikowskiego i prawniczki Kasi

Antek Królikowski i Joanna Opozda znowu są parą! Aktor, który znany jest z zawirowań sercowych, ogłosił tę informację na swoim Instagramie. Antek Królikowski dodał zdjęcie, na którym przytula Joannę Opozdę. Podpisał je bardzo wymownie: "Moje szczęście".

Informacja o tym, że Królikowski i Opozda są razem wywołała ogromną radość wśród komentatorów. Natychmiast posypały się komentarze od znajomych i fanów pary.



Belli de casa ���� - napisał Matteo Brunetti, kucharz, znany z programu "MasterChef"



No i pięknie❤️❤️ - skomentował Janusz Chabior, aktor

❤️❤️❤️❤️ cieszę się bardzo, bardzo ���� - dodała Marcela Leszczak, modelka i matka dziecka Miśka Koterskiego

Czy Antek Królikowski i Joanna Opozda pokonali trudności na dobre? Trzymamy kciuki!





Antek Królikowski i Joanna Opozda są razem

To nie pierwszy raz, kiedy Antek Królikowski i Joanna Opozda są parą! Antek Królikowski potwierdził ich związek w lipcu 2020, zakochani zaczęli pokazywać się wtedy razem, chodzić wspólnie na różne imprezy i dzielić się swoim szczęściem ze światem.





Zdjęcie Antek Królikowski i Joanna Opozda często chodzili razem na rozmaite imprezy i wydarzenia / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Jednak pod koniec 2020 roku Antek Królikowski i Joanna Opozda rozstali się, co odbiło się szerokim echem w mediach. Poinformowała o tym Joanna Opozda, pisząc na Instagramie jasno: "Chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem". Potwierdził to także Antek Królikowski.



Co się stało z tym postem Joanny Opozdy dzisiaj? Jest niedostępny dla użytkowników!





Kim jest Joanna Opozda?

Joanna Opozda to aktorka filmowa i telewizyjna. Jest znana z serialu "Pierwsza miłość", w którym gra Jowitę Kaczmarek. Oprócz tego występowała m. in. w "M jak miłość", "Barwach szczęścia" czy "Planecie singli". Poza tym Joanna Opozda brała udział w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym zajęła ósme miejsce.





