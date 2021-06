Gabby Epstein idzie jak burza i nazywana jest przez wielu "australijską sensacją Instagrama". Modelka ma już na koncie wiele intratnych współprac, jest twarzą modowych marek, kosmetyków i produktów związanych z branżą fitness. Niewiele jednak brakowało, a piękna Gabby zostałaby... pływaczką.

Kim jest Gabby Epstein?

Gabby Epstein zaczęła karierę modelki w młodym wieku - nie miała wtedy nawet piętnastu lat i wciąż była uczennicą szkoły średniej. Pasją modelki był wtedy sport, a konkretnie pływanie i odnosiła już w tej dziedzinie całkiem spore sukcesy. Miłość do modelingu była jednak mocniejsza i Gabby zaraz po skończeniu szkoły zaczęła pracę modelki na pełen etat. Nie bez znaczenia była również kontuzja barku, która wykluczyła Epstein z regularnych treningów i zaprzepaściła szansę na spektakularną karierę w sporcie.

Gabby Epstein to żywa reklama sportowego trybu życia. Modelka może się pochwalić wyrzeźbionym, płaskim brzuchem i jędrnymi pośladkami, które chętnie eksponuje w mocno wyciętych strojach bikini. To właśnie marki produkujące stroje kąpielowe najchętniej zapraszają Gabby Epstein do współpracy. Dziwicie się?





