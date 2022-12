Jak wyglądają nowe banknoty z wizerunkiem króla Karola III?

Bank Anglii we wtorek 20 grudnia 2022 roku udostępnił projekt banknotów, na których widnieje wizerunek króla Karola III. Zaplanowano, że wejdą do obiegu w 2024 roku. Nowe banknoty stopniowo będą zastępować te, na których od 1960 roku widnieje królowa Elżbieta II. Może to zająć nawet kilka lat, a więc przez ten czas Brytyjczycy będą płacili pieniędzmi z wizerunkiem króla, jak i jego zmarłej matki.

Na instagramowym profilu Rodziny Królewskiej już pojawił się nowy post, w którym dokładnie pokazano banknoty o nominałach 5, 10, 20 i 50 funtów. Przy okazji podkreślono, że król Karol III jest dopiero drugim monarchą, którego wizerunek pojawi się na banknotach. "Choć podobizna monarchy widnieje na monetach od VIII wieku, to banknoty są wynalazkiem znacznie nowszym. Brytyjski władca pojawił się na brytyjskich banknotach dopiero w 1960 roku, co czyni Jego Wysokość drugim monarchą - i pierwszym królem - który znalazł się w ten sposób na pieniądzu" - napisano na Instagramie.

Co się zmieniło po śmierci królowej Elżbiety II?

8 września 2022 roku zmarła królowa Elżbieta II, a jej śmierć niesie za sobą wiele zmian w Wielkiej Brytanii. Modyfikacji ulegną nie tylko banknoty i monety, ale jak się okazuje, także znaczki pocztowe oraz paszporty, a także policyjne i wojskowe mundury z inicjałami Elżbiety II.

Po tym jak najstarszy syn królowej został królem po jej śmierci, konieczna była zmiana "Her Majesty's Passport Office" na His Majesty's Passport Office". Modyfikacji uległy również tytuły adwokatów i radców prawnych mianowanych przez monarchę. Mowa tu o zmianie "Queen's Counsel (QC) na King's Counsel (KC).

Na tym jednak nie koniec, bo po śmierci królowej zmiany wymagał również hymn narodowy, a dokładnie słowa "God save our gracious Queen" (Boże, chroń Królową). Zastąpiono je słowami "God save our gracious King" (Boże, chroń Króla).

Zdjęcie Król Karol III stara się godnie zastępować swoją matkę na królewskim tronie / Rex Features / East News

