Demi Rose odsłania ciało na Karaibach. Gorące zdjęcia!

Anna Lewandowska pokazała, jak bawi się Klara. To szaleństwo!

Hailey Bieber trafiła do szpitala! Winny koronawirus? Barbara Kurdej-Szatan swoją karierę rozpoczęła od udziału w reklamie popularnej sieci komórkowej. Wkrótce tak bardzo spodobała się widzom, iż kolejne propozycje pracy zaczęły napływać lawinowo. Po jakimś czasie gwiazda pojawiła się w serialu "M jak miłość", wcielając się w nim w postać Joasi.

W zeszłym roku Barbara Kurdej-Szatan przeszła jednak spory kryzys wizerunkowy, czego efektem była jej chwilowa nieobecność w social mediach. Gwiazda opublikowała bowiem emocjonalny wpis, dotyczący pracowników polskiej Straży Granicznej, po którym straciła pracę na planie telenoweli. Wkrótce jednak sytuacja nieco się uspokoiła, a aktorka wyjaśniła sprawę i przeprosiła.

Barbara Kurdej-Szatan chwali się rodzinnym kadrem

Barbara Kurdej-Szatan może pochwalić się jednak bardzo udanym życiem prywatnym. W 2011 roku wyszła za mąż za Rafała Szatana. Dziś małżeństwo występuje razem w serialach i teatrze, a niekiedy nawet śpiewa w duecie.

Reklama

Instagram Post

Małżonkowie wychowują razem dwoje dzieci. W 2012 roku przywitali na świecie swoją córkę, Hanię, zaś w 2020 roku na świat przyszedł długo wyczekiwany Henio. Chłopiec jest prawdziwym oczkiem w głowie rodziców. Budzi również zachwyt fanów aktorki. Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się właśnie najnowszym zdjęciem swojej pociechy. Internauci aż oszaleli z zachwytu.

"To niemożliwe, żeby dziecko było tak podobne do rodzica"

"Kocham najmocniej na świecie. Moi" - napisała pod postem Barbara Kurdej-Szatan.

Pod fotografią aż zaroiło się od komentarzy. Internauci zgodnie podkreślali, że mały Henio to kopia mamy. "Ja tu widzę Basię x2", "Henio to identyczna mama", "To niemożliwe, żeby dziecko było tak podobne do rodzica" - pisali.

Rzeczywiście, mały Henio to kopia aktorki. Szczególnie biorąc pod uwagę jego urocze blond kosmyki.

Instagram Post

***

Zobacz również:



Anna Lewandowska pokazała, jak bawi się Klara. To szaleństwo!

Kot harcuje u Kaczorowskiej. Co za zwierzak!

Zofia Zborowska znowu schudła! Na Instagramie porównuje zdjęcia przed i po. "Zero diety!"