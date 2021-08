Barbara Kurdej-Szatan to jedna z najbardziej znanych serialowych aktorek w Polsce - oprócz tego znana jest także z udziału w reklamach jednego z operatorów sieci komórkowych. Niedawno razem z rodziną wybrała się na zasłużony wakacyjny wypoczynek.

Basia Kurdej-Szatan w Grecji

Barbara Kurdej-Szatan z mężem i dwójką dzieci wybrali się na grecką wyspę Kos, która zachwyca pięknem i malowniczością. Jak możemy zobaczyć na Instagramie, rodzina korzysta z uroków urlopu w pełni!



Basia Kurdej-Szatan pochwaliła się zdjęciem znad basenu, gdzie pozuje w bardzo wakacyjnej stylizacji: w carno-białym bikini oraz długiej, luźnej białej koszuli, którą miała narzuconą na siebie. Aktorka zdecydowała się także na delikatny wisiorek z literką "H".





Jej stylizacja spotkała się z zachwytem w komentarzach. Głos zabrali nie tylko zachwyceni anonimowi fani Kurdej-Szatan. Pod wrażeniem była także m. in. Joanna Moro:



Ale glass���� joannamoro.official

Podziw wyraziła również Adrianna Palka, popularna trenerka personalna.





Basia Kurdej-Szatan z mężem

Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się nie tylko swoją piękną letnią kreacją znad basenu. Na innym zdjęciu pozuje razem z mężem, Rafałem. Siedzą razem nad basenem wieczorem, w eleganckich stylizacjach. Tym razem Basia Kurdej-Szatan postawiła na letnią, pudroworóżową sukienkę z głębokim dekoltem, a także naszyjnik z pereł.



Rafał Szatan z kolei postawił na bardzo wakacyjny, ale elegancki look - lnianą koszulę i okulary przeciwsłoneczne.





Obydwoje wyglądają na bardzo szczęśliwych - tak trzymać!

Kim jest Basia Kurdej-Szatan?

Barbara Kurdej-Szatan jest znaną aktorką teatralną, filmowa i telewizyjną oraz prezenterką telewizyjną. Za swoje role zdobyła trzy Telekamery jako najlepsza aktorka, a także Złotą Telekamerę w 2018.



Największą popularność przyniosły jej seriale i programy, w których współpracuje z Telewizją Polską. Od 2014 występuje w roli Joanny Chodakowskiej (wcześniej Tarnowskiej) w serialu "M jak miłość". Prowadziła programy takie jak: "Kocham cię, Polsko!", "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "Dance Dance Dance".



W 2019 doszła do finału dziesiątej edycji programu rozrywkowego "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".





Kim jest Rafał Szatan?

Rafał Szatan jest aktorem i wokalistą. W 2011 brał udział w programie "The Voice of Poland", w 2012 - w "X Factorze". Również grał w serialu "M jak miłość" - w latach 2018-2019 wcielił się w rolę Eryka. Był także uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w 2019 roku.



W 2011 roku poślubił Barbarę Kurdej-Szatan.



