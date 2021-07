Beata Tadla jest szczęśliwą mężatką

O tych związkach Demi Rose było głośno! Teraz jest sama?! Beata Tadla wzbudziła w Polsce wielkie emocje, gdy na oczach widzów "Tańca z Gwiazdami" rozstawała się w programie ze swoim ówczesnym partnerem, Jarosławem Kretem.

Fani trzymali mocno kciuki za to, by pozbierała się po bolesnym rozstaniu i tak też się stało.



Dziennikarka wyszła z tej sytuacji silniejsza i dodatkowo wygrała Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Jej kariera ruszyła wówczas z kopyta.



Wtedy też Beata Tadla poznała nową miłość, przystojnego biznesmena, ale i to uczucie nie przetrwało. Jednak ona zaskoczyła fanów wiadomością o kolejnym związku.



Wiele osób sceptycznie podchodziło do wieści o nowej miłości, aż w sierpniu 2020 roku w mediach pojawiła się wiadomość o niespodziewanych zaręczynach Beaty Tadli i tajemniczego mężczyzny.



Fani początkowo sądzili, że jest to żart ze strony gwiazdy, ale wiadomość okazała się być prawdziwa! Beata i Michał stanęli na ślubnym kobiercu w lutym 2021 roku i od tego momentu wiodą szczęśliwe życie.



Beata Tadla bawi się z mężem w Juracie

Nie sprawdziły się także pogłoski o tym, że małżeństwo szybko się skończy, bo zostało zawarte pochopnie. Rozpromieniona Tadla przebywa aktualnie z mężem na wakacjach i na zdjęciach, które publikuje w mediach widać, że miewa się doskonale!



Tym razem małżonkowie postanowili spędzić wakacje w Polsce. Byli w Wałczu, a następnie w Juracie, która stała się bardzo modna wśród polskich gwiazd.

