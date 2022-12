Blanka Lipińska odpowiada na krytykę fanów. "One są naturalne!"

Blanka Lipińska w świecie show-biznesu zasłynęła za sprawą bestsellerowych książek erotycznych z cyklu "365 dni", których jest autorką. Ogrom czytelników kupujących jej powieści przyczyniła się do powstania ekranizacji. Filmy co prawda nie cieszą się już tak pozytywnymi opiniami, jednak mimo wszystko Lipińska jest z nich bardzo dumna.

Kilka miesięcy temu, podczas premiery trzeciej części kinowego dzieła, Blankę skrytykowano za bardzo nienaturalny wygląd. Mocno spięte włosy i uwydatnione makijażem policzki sprawiły, że jej twarz zyskała dość specyficznych kształtów. Pisarka twierdziła wówczas, że nie jest to efektem intensywnych zabiegów upiększających.

Blanka Lipińska zbyt mocno eksperymentuje z wyglądem?

Mimo iż Lipińska nie ukrywa tego, że odwiedza regularnie salony medycyny estetycznej, a efektami kuracji często dzieli się na Instagramie - gdzie obserwują ją już 920 tysięcy użytkowników, teraz znów stanęła w swojej obronie.

Na zarzuty jednego z fanów na InstaStories odpowiedziała jakoby jej policzki miały być zupełnie naturalne.

- Widziałam cię w tv, przestań te policzki robić - napisała internautka

Lipińska nie czekała zbyt długo z odpowiedzią, którą publicznie udostępniła:

Z przykrością kolejny raz donoszę - one są naturalne. Niestety. Ale cieszę się, że tylu obcych ludzi skupia uwagę na wyglądzie obcej osoby. I jeszcze mówi jej jak ma żyć.

Jakiś czas temu Lipińska chwaliła się w mediach społecznościowych o zabiegu wycięcia torebek tłuszczowych właśnie w tej części twarzy. To co napisała teraz dla wielu jej fanów może okazać się nieszczere. A może sztuczny wygląd jej twarzy, który dostrzegli fani na zdjęciach, to wynik nieodpowiednio wykonanego makijażu bądź zmęczenia?

