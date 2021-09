Brian Austin Green i Sharna Burgess to obecnie jedna z ulubionych par fanów kultowego serialu. Niezapomniany David Silver z "Beverly Hills 90210" już dawno nie był tak szczęśliwy i na każdym kroku dzieli się z fanami migawkami z życia u boku pięknej tancerki.

Wokalistka Bajmu w opałach! Postawiono zarzuty

Joanna Koroniewska zdradza co robi, gdy dzieci wychodzą do szkoły

​Kate i William rozważają przeprowadzkę do Windsoru, aby być bliżej królowej

Edyta Herbuś rozpacza. Babcia gwiazdy jest w szpitalu! Sharna Burgess to 36-letnia tancerka znana z programu "Taniec z gwiazdami" i zwyciężczyni jednej z edycji tego programu. Para ujawniła swój związek w styczniu tego roku, a już kilka miesięcy później aktor przyznał, że to właśnie z Sharną chce budować wspólną, szczęśliwą przyszłość u boku czwórki swoich dzieci. Brian ze związku z aktorką Vanessą Marcil ma syna Kassiusa, a z małżeństwa z Megan Fox trójkę pociech - Noah, Bodhi oraz Journey. Choć małżeństwo z Fox rozpadło się nagle i aktor długo dochodził do siebie, para dogadała się w kwestii opieki nad dziećmi i aktor spędza dziś z nimi każdą wolną chwilę.



Sharna również przyznała w jednym z wywiadów, że dzieci Briana mają szczególne miejsce w jej sercu, a "czas spędzany z tymi pięknymi chłopcami" sprawia, że wciąż się uśmiecha. Fani podejrzewają, że tancerka ma teraz jeszcze jeden powód do radości!





Gwiazdor serialu "Beverly Hills 90210" zaręczył się? Fani mają dowody!

Na Instagramie Sharny Burgess pojawiło się zdjęcie, które według części fanów jest dowodem na to, że para właśnie się zaręczyła. Część z nich podejrzewa już nawet małżeństwo!



Na fotce widzimy Sharnę i Briana, którzy odświętnie ubrani i szczęśliwi całują się na moście. To jednak nie wszystko! Tancerka podpisała bowiem zdjęcie jednym wymownym stwierdzeniem - End Game, co oznacza Koniec gry. Czyżby właśnie tak opisała koniec pewnego etapu w życiu pary?





Reklama

Instagram Post

Fani momentalnie zasypali parę komentarzami - część z nich wyraziła nadzieję, że para właśnie się zaręczyła, ale nie brakowało gratulacji z okazji... zawarcia związku małżeńskiego. Póki co para nie skomentowała tych rewelacji, ale fani już życzą im wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Zawczasu przyłączamy się do życzeń!

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Herbuś o Tańcu z Gwiazdami INTERIA.TV

***

Zobacz również:



Megan Fox próbowała psychodelików. "Trafiłam do piekła"