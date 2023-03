Brook Burns i jej kariera

Gwiazdy Sabrina Salerno obchodzi 55. urodziny. Oto jak dziś wygląda Brook Burns swoją karierę rozpoczęła w 1995 roku. Wówczas zagrała Peg w sitcomie "Out of the Blue". Następnie dostała kilka gościnnych ról, aż w 1998 roku dołączyła do obsady "Słonecznego Patrolu" jako Jessie Owens. Po dwóch latach jednak zrezygnowała z roli ze względu na ciążę.

Po narodzinach córki wróciła do pracy i wystąpiła m.in. w "Just Shoot Me!" oraz "North Shore". Jej kariera wbrew pozorom nie zwolniła tempa. Brooke Burns nie mogła narzekać na brak zainteresowania, bo cały czas dostawała propozycję nowych ról.

Brooke Burns grała nie tylko w serialach, ale także filmach. Pojawiła się, chociażby w "Shallow Hal" i "Titanic II". Brooke Burns ma na swoim koncie również prowadzenie programów telewizyjnych. W 2020 roku pojawiła się w roli prowadzącej show "Master Minds".

Zdjęcie Brooke Burns w 2013 roku poślubiła Gavina O’Connora / Barry King / Contributor / Getty Images

Zobacz także: Aleksandra Żebrowska odpowiada na internetowy hejt. Poszło o jej męża

Reklama

Brooke Burns świętuje 45. urodziny

Brooke Burns urodziła się 16 marca 1978 roku w Dallas w Teksasie, a więc właśnie skończyła 45 lat. Aktorka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 35 tys. osób, gdzie chętnie pokazuje swoją codzienność. Nie brakuje tam rodzinnych ujęć, zdjęć z pracy oraz domowego zacisza.

Posty cieszą się sporym zainteresowaniem i są szeroko komentowane. Brooke Burns mimo upływu lat wciąż zachwyca swoim wyglądem, a fani nie kryją zachwytu nad jej urodą i figurą.

Zobacz także: 50-letnia Monika Richardson eksponuje nogi na plaży. Zwróciła uwagę na niedoskonałości. „Cellulit”

Instagram Post Rozwiń

Aktorka jest mamą Madison, która przyszła na świat w czerwcu 2000 roku. 22-latka jest owocem związku z aktorem Julianem McMahonem. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało próby czasu, a Brooke Burns w 2013 roku poślubiła Gavina O’Connora, z którym ma córkę. Declan urodziła się w 2017 roku.

***