Eden Wood z Taylor w stanie Arkansas w USA, została prawdziwą gwiazdą w konkursach piękności dla dzieci. Urodzona w 2005 roku dziewczynka swoją przygodę jako modelka rozpoczęła niedługo po tym, gdy skończyła pierwszy rok życia - miała zaledwie 14 miesięcy. Pomysł podsunął jeden z przyjaciół jej matki, Mickie, który stwierdził, że dziewczynka jest słodka i warto spróbować zmierzyć się w konkursie piękności. Matka, mimo że, jak twierdzi, nigdy wcześniej nie myślała o takiej karierze dla swojego dziecka, postanowiła spróbować.

Pierwszy konkurs jednak okazał się przegrany. Dopiero od drugiego rozpoczęło się pasmo sukcesów Eden. Mickie woziła córkę na wszystkie możliwe konkursy w Stanach - jako sześciolatka miała już aż 300 tytułów miss. Poza tym pojawiła się w znanym amerykańskim show "Toddlers & Tiaras", występowała w kampaniach reklamowych i w filmach.

Mickie odpierała obawy o to, że młoda gwiazda w przyszłości może zejść na złą drogę. Kobieta twierdziła, że nie pozwoli w tym dyscyplina, którą stosuje w domu, jak też praktykowana wiara w Boga.

"Jeśli Eden zacznie zachowywać się jak rozkapryszona diva, porozmawiamy o tym, a jeśli nie pomoże napomnienie, trzeba będzie wyznaczyć jej karę"

- mówiła Mickie Wood.

Mroczna przeszłość Eden Wood. Poważne zarzuty wobec matki

W 2013 roku Eden Woods zniknęła z telewizji i świata modelingu, przechodząc na "emeryturę". W tym samym czasie jej menedżerka, Heather Ryan, w wydanej przez siebie książce ujawniła wstrząsające fakty z domu małej gwiazdy. Według doniesień kobiety, Mickie Wood miała źle traktować swoją córkę i stosować wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną.

Jak opisywała menadżerka, matka kazała Eden m. in. pić napoje energetyczne i koktajle proteinowe, aby podczas konkursów oraz na planie "Toddlers & Tiaras" prezentowała się jak najlepiej, bić ją ścierką i wyzywać. "Mała g***o", "nic niewarta brzydula", "przegrany śmieć", "jesteś jak twój ojciec, nieudacznik" - takimi wyzwiskami, według opisów menedżerki, miała obrzucać Mickie dziewczynkę, gdy ta nie wygrała któregoś z konkursów.

"Zdarzało się, że mówiła, jak bardzo żałuję, że ją urodziła. Raz byłam świadkiem, jak rozebrała Eden i kazała jej patrzeć w lustro. Pokazywała córce, które części ciała ma brzydkie"

- opisywała menadżerka.

Ryan zgłosiła policji patologię w domu Woodów i "agresywne i nacechowane seksualnie zachowanie matki wobec córki". Dziewczynka została poddana terapii psychologicznej.

Zdjęcie Mickie Wood została oskarżona przez menedżerkę o przemoc wobec córki / Bruce Glikas/FilmMagic / Getty Images

Matka Eden starała się walczyć z zarzutami Ryan na łamach "Vanity Fair". Wyjaśniała, że razem z mężem wiedzą, co jest najlepsze dla ich dziecka i chociaż sama Mickie często wpada w złość, nie interesuje jej opinia innych na ten temat.

Eden Wood - jak wygląda teraz?

Eden Wood ma dziś 16 lat. Dawna "Mała Miss", po kilku latach przerwy w karierze, wróciła do występowania w konkursach piękności i do modelingu. Już w 2018 roku wyznała, że brakuje jej konkursów.

Można było zobaczyć ją m. in. na wybiegu podczas New York Fashion Week 7 lutego 2020 roku. Prezentowała tam kombinezon House of Baretti na pokazie mody Cosmopolitan HFW FW2020.

Jak Eden wygląda dzisiaj? Sami zobaczcie:

Oprócz modelingu Eden próbuje swoich sił w mediach społecznościowych - prowadzi konto na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 67 tysięcy użytkowników.

W wywiadzie dla "Life&Style" w 2018 roku nastolatka zdradziła, że chce rozwijać karierę jako aktorka i modelka, planuje także pójść w stronę projektowania mody i śpiewu, chciałaby także studiować na Harvardzie. Podzieliła się także niezwykłym marzeniem - okazało się, że chciałaby zostać... prezydentką.

