Celebrytki, które urodzą w 2023 roku. Jedna z nich jest już w szóstej ciąży!

Ubiegły rok 2022 roku był prawdziwym baby-boomem w polskim show-biznesie. Wiele celebrytek przywitało na świecie swoje pierwsze dziecko. Do szczęśliwych mam należą Joanna Opozda, Lenka Klimentowa oraz Katarzyna Sokołowska. Niektóre gwiazdy zostały mamami po raz kolejny z rzędu - Anna Czartoryska urodziła czwarte dziecko, podobnie Ola Żebrowska i Maja Hyży, Ewa Farna od prawie roku może cieszyć się z macierzyństwa po raz drugi, tak samo jak Magdalena Lamparska.

Jak się okazuje, rok 2023 pod tym względem wcale nie będzie gorszy. Póki co wiadomo o kilku ciążach, o których oficjalnie poinformowały celebrytki, a niebawem jeszcze wiele może ujrzeć światło dzienne - rok przecież dopiero się zaczął. Oto mamy, które już niebawem przywitają na świecie swoje maluszki.

Gwiazdy, które w 2023 powitają na świecie dziecko

Pola Wiśniewska

O kolejnej ciąży Poli Wiśniewskiej wiadomo od początku października ubiegłego roku. Wtedy to wraz z Michałem Wiśniewskim opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie testu ciążowego, który trzymał ich niespełna dwuletni syn - Falco Amadeusz.

"Oops! We did it again" - napisali pod postem. Małżonkowie mają również dzieci z poprzednich związków. Wiśniewski czwórkę, a dla 36-letniej Poli aktualna ciąża jest już szóstą! Para zdradziła niedawno, że dziecko, które niebawem przywitają na świecie to również syn.

Olga Bołądź

Zdjęcie Olga Bołądź ciąże oficjalnie potwierdziła miesiąc temu / East News

Olga Bołądź jest już mamą dziewięcioletniego Brunona. Ojciec chłopca to pewien biznesmen, właściciel kilku warszawskich klubów, z którym aktorka utrzymuje dobre stosunki. W grudniu 2022 roku Bołądź potwierdziła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na uroczystej gali Polsatu pojawiła się w obcisłej kreacji podkreślającej jej ciążowy brzuszek. Wyglądała kwitnąco, a zebrani nie mogli oderwać od niej wzroku.

Dominika Gwit

Zdjęcie Dominika Gwit jest obecnie w zaawansowanej ciąży. Aktorka spodziewa się synka / TRICOLORS/ / East News

Ciąża Dominiki Gwit wśród wielu wzbudziła spore emocje. Aktorka jest już na samej końcówce ciąży i niebawem urodzi swojego pierwszego syna. Nowinę o tym, że spełnia się jej marzenie o macierzyństwie ogłosiła wraz z mężem za pośrednictwem Instagrama w sierpniu. Opublikowała zdjęcie z kliniki leczenia niepłodności i wyjawiła, że o pociechę starała się wraz z ukochanym - Wojciechem Dunaszewskim bardzo długo. Aktorka nie kryła podekscytowania, a potem w mediach społecznościowych relacjonowała jak przygotowuje się do powitania na świecie maluszka. Wszyscy z niecierpliwością czekają, aż w końcu poinformuje o tym, że została mamą.

Marta Kubicka

W ciąży aktualnie jest również Marta Kubicka - żona polskiego skoczka narciarskiego - Dawida Kubackiego. W listopadzie kobieta poinformowała na swoim Instagramie, że za dwa miesiące powita na świecie drugie dziecko. Wszystko wskazuje więc na to, że już na dniach ich rodzina się powiększy.

Małgorzata Gorol

Mamą niedługo zostanie także aktorka Małgorzata Gorol, uważana za odkrycie ostatnich lat. Swoją ciążę celebrytka przez długi czas trzymała w tajemnicy, a gdy pojawiła się końcem listopada na premierze filmu "Śubuk" ze sporym ciążowym brzuszkiem, wszystkich zaskoczyła.

Zdjęcie Małgorzata Gorol już wkrótce powita na świecie pierwsze dziecko / Artur Zawadzki/REPORTER; Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Jeśli chodzi o zagraniczne gwiazdy, na pojawienie się dziecka czekają m.in. Blake Lively, Chrissy Teigen, Hilary Swank, Behati Prinsloo, Katie Stevens i Gina Rodriguez-LoCicero.