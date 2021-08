Cezary i Katarzyna Żakowie się rozeszli? Aktorka zabrała głos

"Jak co roku w wakacje, żeby tradycji stało się zadość, prasa brukowa cytuje nasze +rzekome+ wywiady o naszym rozstaniu! Mamy się dobrze i pozdrawiamy wszystkich, życząc radości z bycia razem!" - taki wpis opublikowała na Instagramie Katarzyna Żak. Post zwieńczyła serią następujących hasztagów: #jednakrazem #milosc #rodzina #miłośćjestnajważniejsza #razem #związek #love #mąż #plotki #sezonogórkowy.

Kolejnym dowodem na to, że fani nie powinni się martwić o temperaturę w ich związku, są dwa radosne zdjęcia rodziny Żaków.

Zdjęcie Cezary i Katarzyna Żakowie są w szczęśliwym związku / Instagram / katarzynazak.official / Instagram





Cezary i Katarzyna Żakowie się rozeszli?! To tylko plotki

Prawdopodobnie zamieszanie wokół słynnego małżeństwa wywołał artykuł w "Dobrym Tygodniu", tygodniku wydawanym przez wydawnictwo Bauer, a reklamującym się jako periodyk hołdujący tradycyjnym i katolickim wartościom. W tymże magazynie został opublikowany artykuł będący kompilacją cytatów z różnych wypowiedzi Katarzyny Żak. Z wypowiedzi aktorki dowiadujemy się, że jej związek z Cezarym przeszedł niejedną burzę. Pierwszy poważny kryzys dotknął ich w siódmym roku małżeństwa, kiedy trudy rodzicielstwa (przyszła na świat ich pierwsza córka) skumulowały się z problemami w życiu zawodowym.

"Byliśmy wtedy o krok od rozstania. Patrząc na wszystkie nasze wspólne lata, muszę powiedzieć, że ta linia miłości nie zawsze była prosta, a raz zdawało mi się nawet, że moje uczucie do niego całkowicie się wypaliło" - stwierdziła Żak. Ton opublikowanego materiału sugerował, że są to wypowiedzi niedawne. W rzeczywistości były to różne wypowiedzi zaczerpnięte z różnych okresów.

Zdjęcie Cezary i Katarzyna Żakowie dementują plotki na temat ich rozstania / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Gdy serwisy internetowy zaczęły publikować artykuły, w którym dawne problemy pary przedstawiono tak, jakby dotyczyły teraźniejszości, sympatycy znanej pary mogli poczuć się zaniepokojeni. Jednak Katarzyna Żak szybko zareagowała i nie pozwoliła, by plotki zaczęły żyć własnym życiem.

