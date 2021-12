Charlotte Dawson pokazała odchudzone ciało po ciąży!

Charlotte Dawson to córka nieżyjącego już aktora komediowego, Les'a Dawsona. Sama zaistniała w show-biznesie i robi karierę jako influencerka.

W mediach społecznościowych obserwuje ją już ponad milion internautów, a ona znana jest ze swojego poczucia humoru i... gorących zdjęć.



Niedawno na świat przyszło jej pierwsze dziecko i wówczas zamiast gorących zdjęć, gwiazda publikowała te, które pokazywały prawdę o macierzyństwie i o ciele po ciąży.



Charlotte nie wstydziła się rozstępów, zbędnych kilogramów i powoli w swoim tempie wracała do formy sprzed ciąży. Teraz efekt jej starań jest oszałamiający.



Celebrytka przy okazji Bożego Narodzenia, prócz pięknych, rodzinnych zdjęć, opublikowała nagranie, na którym prezentuje się w świątecznym komplecie bielizny!



Prócz tego, że pokazała swoje odchudzone ciało, to rozbawiła swoich fanów wykonując zabawny taniec przy choince. Poczucia humoru, piękna i dystansu do siebie samej można tylko Charlotte Dawson pozazdrościć.

