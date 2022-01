Chloe Crowhurst spodziewa się dziecka

Chloe Crowhurst, pochodząca z Essex, to celebrytka, którą widzowie "Love Island" pokochali za poczucie humoru i energię, jaką wniosła do show.

Chociaż jej przygoda z programem dawno już się zakończyła, to Chloe wciąż jest popularna w Anglii i jej konto w mediach społecznościowych obserwuje prawie 300 tysięcy internautów.

Nikt z nich jednak nie spodziewał się tego, co niedawno ogłosiła celebrytka. 27-letnia influecerka opublikowała jednoznaczne zdjęcie i wyjawiła, że spodziewa się dziecka!



Gwiazda napisała w wymowny sposób: "2022 rok... kiedy 2 przeradza się w 3. Nie możemy się doczekać, aż Cię poznamy, maleństwo".



Chloe miała dość bujne życie miłosne. Była związana z gwiazdorem "The Only Way to Essex", Jonem Clarkem. Spotykała się także z Joshuą Wymerem.



To właśnie Jon najpewniej jest ojcem maleństwa, które już niedługo pojawi się na świecie!





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 7 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Dominika Gwit w zmysłowej sukience zachęca do samoakceptacji! Co za kadr!



Magdalena Boczarska pozuje nago. Pokazała efekty zmysłowej sesji