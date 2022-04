Chloe Ferry wciąż cieszy się popularnością. Jak zaczynała pracę w show-biznesie?

Chloe Ferry 30 czerwca 2012 roku pojawiła się pierwszy raz w odcinku "Sun, Sex and Suspicious Parents", w którym jej rodzina podążała za nią do Sunny Beach w Bułgarii. To wystarczyło, by rozpocząć karierę telewizyjną i 17 lutego 2015 ogłoszono, że Ferry dołączyła do obsady "Geordie Shore".

13 stycznia 2017 roku Ferry weszła do domu "Celebrity Big Brother", biorąc udział w dziewiętnastej serii show. Została eksmitowana tydzień później, ale i tak zdobyła szaloną popularność. Ferry pojawiła się również w drugiej serii "Super Shore" w 2016 roku. W międzyczasie pokazała, że potrafi się bawić i została okrzyknięta naczelną skandalistką Wielkiej Brytanii. Jej popularność od tego czasu nie słabnie, ale gwiazda robi wszystko co w jej mocy, by wciąż być interesującą postacią dla mediów. Brytyjska prasa rozpisuje się często nad wyglądem celebrytki, a ostatnio można dostrzec podobieństwo Chloe Ferry do największej amerykańskiej gwiazdy... Kim Kardashian! Instagram Post

Zobacz również: Kim Kardashian z dekoltem do pasa przyłapana na Bahamach! I to z kim!

Chloe Ferry i jej podobieństwo do Kim Kardashian

Gwiazda ostatnio opublikowała jedno zdjęcie w swoich mediach społecznościowych - czarny, jednolity, obcisły kombinezon, podkreślił jej kształty i uwidocznij kształtną pupę, która jest niewątpliwym atutem właśnie samej Kim Kardashian. Do tego rozpuszczone, długie włosy i przeciwsłoneczne okulary - to sprawiło, że skojarzenia z amerykańską celebrytką nasunęły się same. Pytanie tylko, czy sama Kim Kardashian byłaby zadowolona z takiego porównania! Z kolei Chloe Ferry raczej one nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie - są dla niej komplementem!

