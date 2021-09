Chloe Ferry niknie w oczach!

Chloe Ferry to ulubienica Brytyjczyków, która znana jest z ostrego języka i wywoływania skandali.

Gwiazda lubi także od czasu do czasu o sobie przypomnieć, publikując gorące zdjęcie. Ma ich całkiem sporo na swoim profilu w mediach społecznościowych.



Spore zainteresowanie budzi także jej walka o szczuplejszą sylwetkę, a dzięki temu celebrytka zaczęła prowadzić zdrowszy styl życia.



Chloe chętnie dzieli się efektami swoich ćwiczeń i diety. Tak było tym razem, gdy opublikowała zdjęcie, do którego pozuje w skąpym, kobiecym komplecie bielizny.



Zdjęcie niezwykle przypadło fanom do gustu, a uroku dodawała sceneria zdjęcia - Chloe pozowała na tle kwiatów, które tylko podkreśliły jej piękno.



Wygląda na to, że skandalistka nie ma zamiaru przestać się odchudzać i niknie w oczach!

