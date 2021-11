Chloe Ferry wywołała burzę jednym zdjęciem

Chloe Ferry nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Wciąż publikuje w swoich mediach społecznościowych zdjęcia, które rozgrzewają internautów.

Znana ze skandali celebrytka, kocha zwracać na siebie uwagę i nie wyobraża sobie dnia bez gorącego zdjęcia.



Tym razem nie frywolne fotki przykuły uwagę obserwujących jej profil, a to, że na twarzy Chloe zaszła pewna zmiana.



Nie jest tajemnicą, że celebrytka uwielbia medycynę estetyczną i chętnie korzysta z rozmaitych zabiegów na twarz i ciało.



Teraz Ferry postanowiła powiększyć swoje usta, co czyni regularnie, ale tym razem chyba nieco przesadziła.



Gwiazda pokazała zdjęcie, do którego pozuje siedząc w aucie i prezentując swoje nabrzmiałe usta. Czy to już zbyt wiele ingerencji w urodę celebrytki?



