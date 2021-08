Chloe Ferry romansuje z milionerem!

Chloe Ferry jest z Waynem Linekerem?

Chloe Ferry ma na swoim koncie wiele skandali i sensacji. Brytyjka kocha wzbudzać zainteresowanie w mediach i dba o to, żeby fani o niej nie zapomnieli.

Gwiazda zyskała popularność dzięki reality show - "Ekipa z Newcastle" i "Celebrity Big Brother".



Wciąż gościnnie pojawia się w różnych formatach, ale na co dzień zajmuje się reklamowaniem różnych produktów, w tym bielizny, o której mówi, że nigdy jej nie za wiele w kobiecej szafie.



Celebrytka lubi także przypomnieć o sobie w dość wyjątkowy sposób. Pod koniec lutego 2021 roku w mediach pojawiło się jej zdjęcie z Waynem Linekerem - milionerem, młodszym bratem legendy brytyjskiej piłki nożnej, Gary'ego Linekera.



Na zdjęciu Chloe chwaliła się... pierścionkiem od Wayne'a, a w mediach rozgorzała burza, czy gwiazda faktycznie się zaręczyła.



Ona wraz z mężczyzną milczała jak zaklęta i do tej pory nie wiadomo, czy była to zwykła prowokacja w stylu Chloe, czy może faktycznie uległa ona wdziękom 58-letniego milionera.



Sprawa nieco ucichła, aż nagle na profilu Chloe znów pojawiły się zdjęcia z Waynem. Na zdjęciach para przytula się do siebie ochoczo i nie ukrywa, że wiąże ich silne uczucie.



W komentarzach fani nie kryli ekscytacji ponownym pojawianiem się pary w mediach społecznościowych. Czyżby Chloe i Wayne mieli stanąć na ślubnym kobiercu? Czas pokaże!



