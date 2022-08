Chloe Ferry zachwyca w bikini. Co za ciało

Chloe Ferry to brytyjska celebrytka, która zdobyła popularność dzięki programom telewizyjnym takim jak "Geordie Shore", "Celebrity Big Brother". Gwiazdę wciąż można od czasu do czasu zobaczyć na ekranie telewizorów, ale jej główna działalność przeniosła się do mediów społecznościowych.

Książę Karol skrytykował twórców „The Crown” za to, jak pokazano go w tym serialu To tam na swoim profilu dostarcza swoim fanom nowych wiadomości o swoim życiu, ale przede wszystkim raczy ich gorącymi zdjęciami.

Na przestrzeni kilku miesięcy celebrytka bardzo się zmieniła. Kochająca hulaszcze życie, imprezy i używki, Chloe Ferry postanowiła kilka miesięcy temu bardziej zadbać o siebie.

Zaczęła zdrowiej się odżywiać, a sporo wolnego czasu spędziła na siłowni. Widać, że celebrytka zrzuciła sporo kilogramów i lubi chwalić się szczuplejszą, nową wersją siebie.

Stąd gorące zdjęcia w dość skąpych stylizacjach! Tym razem nie było inaczej, kiedy Chloe Ferry opublikowała zdjęcie w skórzanych spodniach i w mikro staniku od bikini z lateksu.

Tak gorąca stylizacja odsłoniła jej kobiece kształty, aż za bardzo zdaniem niektórych.

"Niebezpieczna kobieta" - podpisała Chloe Ferry pod zdjęciem w dyskusyjnej stylizacji.

Chloe Ferry i jej metamorfoza. Zmiana wyglądu to nie wszystko

Takich zdjęć na profilu gwiazdy nie brakuje i fanów Chloe zdumiewa, jak bardzo zmieniła się ich ulubienica. Wygląd zewnętrzny to tylko jeden aspekt przemiany celebrytki.

Dzięki zmianom nawyków jej życie stało się o wiele zdrowsze i Chloe Ferry rzadziej korzysta z takich rozrywek jak alkohol, czy inne używki. To zdecydowanie wpłynęło pozytywnie na zdrowie gwiazdy.

