Chloe Ferry zachwyciła boskim ciałem. Tak przygotowuje się do sylwestra

Kim jest Chloe Ferry?

Chloe Ferry to pochodząca z Wielkiej Brytanii znana osobowość telewizyjna, ale również gwiazda Instagrama. Popularność zdobyła głównie za sprawą udziału w reality-show Geordie Shore. Ponadto występowała niejednokrotnie w innych programach telewizyjnych. Chloe szybko stała się popularna, a wśród widzów zdobyła ogromną sympatię, co też skłoniło celebrytkę to rozwijania kariery w mediach społecznościowych.

Na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia i filmiki obserwuje ją już 3,8 miliona internautów, a fanów ciągle przybywa. Chloe dokłada wszelkich starań, aby przyciągnąć ich na swój profil. Seksowne zdjęcia, na których eksponuje swoje wdzięki zamieszczane są tam bardzo często. Fani w komentarzach zachwalają zadbane i wysportowane ciało Brytyjki, a ona sama jak widać dużo czasu i uwagi poświęca na dbanie o swój wygląd. Mnóstwo zabiegów na twarz i ciało to tylko część rzeczy, które stosuje celebrytka aby tak wyglądać. Ferry nie rezygnuje też z ćwiczeń i zdrowej diety.

Chloe Ferry relaksuje się w SPA

Po tegorocznych Świętach Bożego Narodzenia, Chloe Ferry rozpoczęła przygotowania do hucznego powitania nowego roku, dlatego też postanowiła odwiedzić SPA. Zabiegi pielęgnacyjne zdecydowanie pomogą jej skórze nabrać blasku i jędrności. Z wizyty w salonie opublikowała nagranie, na którym zaprezentowała swoją sylwetkę w mocno wyciętym, niebieskim bikini. Skrawki materiału zakrywały naprawdę niewiele, a komentarzy pod postem przybywało w zawrotnym tempie.

Fani jak zawsze wyrażali swoje zachwyty - pisali, że Ferry wygląda zjawiskowo i bosko.

Celebrytka chwilę później dodała na Instagrama również zdjęcie, wykonane zapewne podczas jednej z imprez, na które wybrała się po świętach. Wygląda na nim niezwykle elegancko - założyła bowiem długi, obcisły kombinezon w modnym odcieniu soczystej zieleni. Na zdjęciu siedzi na oparciu fotela w ekskluzywnym miejscu.

Jak widać przygotowania celebrytki do świętowania nowego roku idą pełną parą. Internauci z pewnością są ciekawi, jaką stylizacją gwiazda Instagrama zaskoczy ich w sylwestra.