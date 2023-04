Chloe Ferry zaprezentowała wdzięki w różowym stroju z siateczki

Tak zmieniła się Klaudia Kozioł z serialu "Ranczo". Oto czym dziś się zajmuje

Kim jest Chloe Ferry?

Chloe Ferry to znana osobowość telewizyjna, ale również brytyjska skandalistka. Popularność najpierw w roku 2015, dzięki udziale w programie "Sun, Sex and Suspicious Parents" - tam pokazała się od bardziej imprezowej strony, a następnie wystąpiła też w reality-show Geordie Shore. Rozpoznawalność otworzyła jej drzwi do udziału także w innych produkcjach. Dziś karierę i popularność rozwija również jako infuencerka. Jej profil na Instagramie obecnie obserwuje 3,8 ml internautów, których stale przybywa.

Instagram Post Rozwiń

Chloe Ferry zawalczyła o szczupłą sylwetkę. Efekty widać gołym okiem

Niezdrowa dieta, brak ruchu, alkohol i inne używki sprawiły, że jeszcze kilka lat temu Ferry miała trochę więcej kilogramów. Chociaż fani uważali, że wygląda doskonale, z czasem zaczęło jej to przeszkadzać i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Już od dłuższego czasu wykonuje ćwiczenia na siłowni i stara się zdrowiej odżywiać. Teraz postanowiła podjęć jeszcze radykalniejsze kroki, z uwagi na zbliżające się lato. Nie jest tajemnicą, że gwiazda również przyspieszyła proces utraty wagi operacjami odsysania tłuszczu. W sumie w przeciągu kilkunastu tygodni straciła aż 20 kilogramów, czym nieustannie chwali się w sieci.

Instagram Post Rozwiń

Chloe Ferry eksponuje kobiece kształty w siateczkowej sukience

Na swoim instagramowym profilu Ferry publikuje ostatnio mnóstwo zdjęć w bieliźnie czy w mocno wyciętych kostiumach. Ostatnio zamieściła fotkę w oryginalnym stroju - założyła długą, różową sukienkę wykonaną z siateczki, a pod spodem bikini tego samego koloru. Do zdjęć pozowała tyłem, tym samym chcąc wyeksponować wyćwiczone, jędrne pośladki. Fani są zachwyceni postępami Ferry i jej nowym wizerunkiem. Świadczy o tym masa komentarzy i polubieni pod zdjęciami.

Instagram Post Rozwiń