Chloe Sims w pięknej kreacji. Pokazała jednak za dużo?

Chloe Linda Daisy Margaret Sims to angielska osobowość telewizyjna. Od 2011 roku występuje w serialu reality show ITVBe "The Only Way Is Essex". To tam zdobyła sławę, którą cieszy się do dziś i może rozwijać się jako aktorka i modelka.

Popularność przyniosła jej także uroda - nie da się ukryć, że Chloe Sims jest piękną kobietą i może wybierać wśród propozycji współprac z różnymi markami.

Swoimi stylizacjami również potrafi zachwycić, a liczne grono jej fanek inspiruje się tym, co Chloe Sims ma na sobie.

Tak było i tym razem, gdy Chloe Sims pojawiła się na jednej z imprez branżowych w obcisłej, niezwykle ponętnej, skórzanek sukience. Kreacja została połączona z dodatkami w tym samym kolorze i z tego samego materiału, co tworzyło niezwykle spójny wygląd.

Gwiazda zachwycała, ale wiele osób zwróciło uwagę na jeden szczegół, który chyba pominęła sama zainteresowana. Najwyraźniej Chloe Sims nie założyła pod sukienkę bielizny i biust modelki bardzo odznaczał się pod materiałem.

Taka mała wpadka jednak nie zepsuła nastroju Chloe Sims, która z dumą prezentowała się podczas imprezy.

