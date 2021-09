Christina Aguilera topless. Odtwarza zdjęcie z okładki znanego albumu

Gwiazdy

Christina Aguilera jest gwiazdą tegorocznej edycji Ladyland Festival i postanowiła wypromować wydarzenie, wrzucając do sieci gorące zdjęcia. Gwiazda zapozowała do fotek topless, a jej fanom od razu skojarzyło się to z sesją zdjęciową do okładki albumu "Stripped Vibes" sprzed niespełna dwóch dekad.

Zdjęcie Christina Aguilera pomimo upływu lat, wciąż potrafi nieźle rozpalić zmysły swoich fanów / face to face / Reporter