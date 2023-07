Spis treści: 01 Cichopek gotowa na urlop. Opublikowała zmysłowe zdjęcie

Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd. Sympatię widzów zdobyła rola Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość". Obecnie jest prowadzącą program "Pytanie na śniadanie". O Cichopek jest również głośno w ostatnim czasie ze względu na związek z Maciejem Kurzajewskim.

Gwiazda regularnie dba o kontakt z fanami i jest bardzo aktywna na Instagramie. Jej profil śledzi już 580 tys. osób. Cichopek chętnie odsłania kulisy zawodowego i prywatnego życia, relacjonuje podróże i inspiruje, jeśli chodzi o stylizacje. Już niejedna modowa propozycja wywołała lawinę zachwytów.

Cichopek gotowa na urlop. Opublikowała zmysłowe zdjęcie

Najnowsze zdjęcie również wywołało poruszenie wśród fanów.

- It's getting hot in here (Robi się tu gorąco) - napisała na Instagramie, a wysoką temperaturę opisu opatrzyła odpowiednim zdjęciem.

Katarzyna Cichopek przybrała zmysłową pozę i przy okazji zaprezentowała kolejną stylizację. Tym razem postawiła na beżowy total look. Wybrała obcisłą mini-sukienkę, która podkreśliła jej figurę. Narzuciła na nią koszulową bluzę w eleganckiej wersji. Całość uzupełniła klapkami na obcasie w tym samym odcieniu. Część internautów zwracała uwagę, że... są one "o dwa rozmiary za duże".

Fani docenili nową stylizację: "Cudownie wyglądasz", "Ślicznie", "Ale zgrabne nogi" - pisali internauci.

Styl Katarzyny Cichopek

Jak widać, na Instagramie Katarzyny Cichopek modowych inspiracji nie brakuje. Jej kobiecie i wygodne stylizacje zdają egzamin za każdym razem. Cichopek zyskała nawet miano "królowej letnich stylizacji" - w wakacje w jej szafie królują przede wszystkim sukienki. Kwiaty, kolory, wzory - na Instagramie gwiazdy sporo się w tym temacie dzieje.

Gwiazda w ostatnim czasie szczególnie upodobała sobie sukienki maxi, które są idealną propozycją na upalne dni. Jedną z nich była ażurowa, biała sukienka. Cichopek dobrała do niej czarne okulary przeciwsłoneczne i złote sandałki na szpilce. Idealny wakacyjny look gotowy!

