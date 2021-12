Po latach ciągle mam wrażenie, że Babcia jest gdzieś blisko.. .zostawiłam sobie Jej roślinki doniczkowe i one zawsze kwitną tak jak u Niej w domu. Dom to nie obiekt, nie budynek, Dom to ludzie i miejsca które kochamy, do których tęsknimy i chcemy wracać. Kawałek „Dom” jest właśnie o tym, pisałam go myśląc o mojej Babci

wyznała Cleo