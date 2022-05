Księżna Charlene wróciła na dobre do męża? Próbuje uciszyć plotki

Małżeństwo księżnej Charlene z księciem Albertem budziło od samego początku wiele kontrowersji. Najpierw jej gorzkie łzy na swoim własnym ślubie, a następnie próby ucieczki od męża, nie wróżyły najlepiej temu małżeństwu.

Jak czuje się księżna Charlene? Pałac przerwał milczenie

Księżna Charlene dostanie pieniądze od męża za pojawienie się u jego boku

Co dzieje się z księżną Monako? „Zamierza kontynuować rekonwalescencję”

Księżna Charlene wciąż nieobecna! Co dzieje się z księżną Monako? Poddani i fani monakijskiej rodziny królewskiej z zaciekawieniem i nieskrywanym zmartwieniem od lat obserwują ten niezrozumiały dla wielu związek.

Sami Charlene i Albert niezbyt chętnie komentują to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami pałacu, ale czasem trudno im nie odnosić się do krążących plotek. Tak było w 2021 roku, gdy księżna Charlene na wiele miesięcy pozostawała poza granicami państwa i to znacznie dalej od domu, bo aż w Afryce. Tam zaangażowała się w program ratowania nosorożców.

Reklama

Niestety, wówczas też zachorowała, zaczęła mieć problemy z układem oddechowym, co ponoć uniemożliwiało jej powrót do Monako przez długie miesiące. Prasa wówczas spekulowała, że księżnej w końcu udało się uciec od męża.

Po długo wyczekiwanym powrocie, księżna jednak nie pozostała na miejscu. Charlene trafiła do specjalistycznego ośrodka, bo okazało się, że jej stan psychiczny nie był najlepszy.

Instagram Post

Księżna Charlene zabrała głos. Pokazała wyjątkowe zdjęcie

Przy okazji kolejnego zniknięcia księżnej, pałac wystosował niezwykle lakoniczne oświadczenie na ten temat, a księżna Charlene wycofała się z życia publicznego. Dopiero niedawno znów zaczęła pokazywać się u boku męża, a teraz zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, na które czekało wiele osób.

Delikatnie uśmiechnięta księżna, w nowej, eleganckiej fryzurze, trzyma na kolanach córkę.

"Uwielbiałem każdą chwilę, przygotowując moją Księżniczkę do jej pierwszego oficjalnego wydarzenia. Nie możemy się doczekać wspaniałego wieczoru podczas rozdania nagród mody" - napisała księżna Charlene pod zdjęciem.

Takich zdjęć już dawno nie można było zobaczyć na profilu księżnej Charlene. Czy to oznacza, że na dobre wróciła do męża? Czas pokaże.

Instagram Post

***

Zobacz też:

Księżna Kate nigdy nie była tak szczupła. Są nowe zdjęcia!

Aiko. Najsmutniejsza księżniczka na świecie?

Tego o Charlotte nie wiedzieliście. William zdradził sekret córki!