Dorastanie wśród silnych i przedsiębiorczych kobiet z pewnością było jedną ze składowych sukcesu młodej miliarderki Kylie Jenner. Nic dziwnego, że młoda mama już od najmłodszych lat zaszczepia w swojej córce Stormi zapał do pracy. W drugim odcinku trzyczęściowego filmu "Inside Kylie Cosmetics Brand" opublikowanego na YouTube, Kylie wyjaśnia, że niemal od samego początku przyprowadza do biura swoją córkę, aby ta mogła wzrastać w otoczeniu silnych, pomysłowych kobiet. Choć na razie dla trzylatki to doskonała zabawa - jak zapewniają Kylie i Kris Jenner, Stormi uwielbia przychodzić z mamą do pracy - Stormi już pracuje na swój przyszły sukces.

Reklama

"Stormi ma w swoim życiu tak wiele silnych kobiet na których może się wzorować. W siedzibie Kylie Cosmetics ma nawet własne biuro, w którym nie tylko się bawi, ale również pracuje. Mogę zdradzić, że wkrótce wprowadza na rynek markę, nad którą pracowaliśmy od dłuższego czasu" - wyjaśnia Kylie Jenner. Jak na razie szczegóły dotyczące projektu, nad którym "pracowała" Stormi nie są jeszcze znane, ani co będzie oferować wciąż jeszcze "sekretna marka". Przypomnijmy, że w 2020 roku Stormi "zdecydowała" o wyglądzie jednej z linii kosmetyków, którą wypuściła na rynek jej mama, a już niedługo zobaczymy Stormi w roli ambasadorki marki KylieBaby.

Instagram Post

"Stormi jest moim dziedzictwem. Wychowuję ją tak, by była mądra, miła i zmotywowana. Może pewnego dnia przejmie Kylie Cosmetics? Oczywiście, jeśli tylko będzie tego chciała. Myślę, że jesteśmy odbiciem tego, jakimi ludźmi się otaczamy. Moja mama i siostry miały na mnie ogromny wpływ, w pewien sposób mnie ukształtowały, i to im zawdzięczam to kim jestem dziś. Mam nadzieję, że pewnego dnia Stormi będzie patrzeć na mnie tak, jak ja patrzę na moją mamę" - dodała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": "Verano dla dzieci". Fundacja Polsat wspiera walkę ze smogiem na Śląsku Polsat News

***

Zobacz również:



Kasia Kowalska ma piękną córkę. Ola zapozowała w bikini!



Małgorzata Kożuchowska pokazała zdjęcie z synkiem

Księżna Charlene jest oddzielona od dzieci!