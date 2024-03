Choć Teresa Werner skończyła kilka dni temu 66 lat, to zachwyca formą i młodym wyglądem. Na zdjęciach, które gwiazda regularnie publikuje na Instagramie, widać, że nie tylko cieszy się życiem, ale dba o swój wygląd i zdrowie. Nic dziwnego, że fani wciąż zasypują ją komplementami.

Pytana o sekret swojej niesamowitej formy, wokalistka przyznaje, że stara się dbać o siebie i prowadzić zdrowy tryb życia. Piękna seniorka uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, kocha spacery i jogging, a od czasu do czasu wybiera się też na długie grzybobranie. Priorytetem jest dla artystki także zdrowy i długi sen - bardzo dba o jego jakość, bo wierzy, że ma on niebagatelny wpływ na jej formę i dobre samopoczucie.

Choć Teresa Werner stara się przestrzegać diety i zdrowo się odżywia, to od czasu do czasu łamie swoje żywieniowe postanowienia i pozwala sobie na coś słodkiego. Artystka jest ogromną fanką dobrej kawy i domowych wypieków, sama również sporo piecze. Werner przyznaje, że jej codzienne menu bogate jest też w świeże owoce, warzywa, dobre sery i wędliny.

66-letnia gwiazda przekonuje, że sekretem jej wyglądu jest po prostu balans we wszystkim. To on pozwala jej wciąż oszukiwać czas.