Suszysz pranie na balkonie? Możesz dostać spory mandat

Jeśli sąsiad ma zastrzeżenia do naszego postępowania, może skierować wniosek do spółdzielni mieszkaniowej, w którym opisze całą sytuację. W sytuacji, gdy zbierze dodatkowo podpisy poparcia od innych mieszkańców, spółdzielnia będzie mogła wprowadzić zakaz suszenia prania na balkonach do regulaminu. Osoby, które notorycznie nie będą się do niego stosować, czekać będzie kolejna kara. Spółdzielnia może zażądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji - mówi o tym Kodeks postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.