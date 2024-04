Jedzenie jajek nie tylko spowalnia procesy starzenia, ale również regeneruje skórę. Staje się ona bardziej elastyczna i nawilżona. Czy oznacza to mniej zmarszczek? Według wielu opinii tak, choć badań naukowych na ten temat jest niewiele. Wprawdzie koreańscy naukowcy z Seulu udowodnili związek między jedzeniem jajek a redukcją zmarszczek , jednak potrzeba by tu więcej badań.

Cenna zawartość jajek powoduje, że zastanawiamy się nad tym, czy można jeść tylko je. Taka dieta to jednak nie jest najlepszy pomysł. Mimo bogatej zawartości, w jajach brakuje witaminy C. Wprawdzie są tak zwane "diety jajeczne", ale lekarze ich nie polecają na dłuższą metę. Naszemu organizmowi w wyniku diet wykluczających może zabraknąć ważnych składników, w tym przypadku będą to niedobory wapnia i witaminy C. Brak błonnika również niekorzystnie wpłynie na układ pokarmowy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że zdrowy człowiek może zjadać średnio 10 jajek tygodniowo. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnych preferencji i ewentualnych alergii pokarmowych.