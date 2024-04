Mary Jane's - skąd się wzięły?

Ten typ obuwia, obecnie będący synonimem kobiecego stylu marek takich jak Prada i Jimmy Choo, zyskał na znaczeniu na początku XX wieku. Nazwany Mary Jane na cześć postaci z kreskówki, dzięki sprytnemu marketingowi w mig podbił serca młodych dam (bo to do nich był skierowany) i ich mam. Zresztą w kolekcjach dla dzieci do lat 10 nadal dominują Mary Jane zapinane na rzepy. W szafach dorosłych kobiet obowiązkowym elementem stały się w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to nosiły takie ulubienice świata mody jak np. Twiggy.

Z biegiem lat tego typu buty stały się ikoniczne i weszły do naszych szaf dzięki filmom i telewizji - próżno szukać filmowej garderoby, w której nie stałaby choć jedna para kultowych mary jane's od Chanel. Przyjrzyjcie się, są i u Carrie Bradshaw, i u Blair Waldorf.

Fakt jest taki, że żyjemy w epoce Mary Jane, której wszystko wolno. Są masywne, delikatne jak baleriny, na słupkowym obcasie, z podwójnym paskiem, zapinane na sprzączkę, błyszczące i inkrustowane kryształkami. Niezależnie od tego, jakiego stylu stroju szukasz, znajdziesz Mary Jane do tego.

Najlepsze Mary Jane zachowują ponadczasowy urok niezależnie od panujących trendów, podobnie jak najlepsze baletki i najlepsze mokasyny.

Księżna Kate Middleton

Szukasz sposobu na buty Mary Jane? Mamy kilka podpowiedzi

Błyszcząca klasyka

Buty Mary Jane pasują do sukienek - jasnych, ciemnych, wzorzystych, gładkich. Pasują do dżinsów. Pasują do garnituru, pasują do... wszystkiego. Po prostu sprawdzają się zawsze. W bardziej nowoczesnej wersji pojawiają się te wykonane z połyskujących materiałów - lakierowane czy brokatowe. Kolor? Jaki lubisz - od czerni, po srebro i pudrowy róż. Przeglądaj media społecznościowe, podpatruj modelki i kobiety na ulicach miast na całym świecie, nie ma lepszej inspiracji. Trochę blasku jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło, więc nie bój się wybrać lakierowanej lub metalicznej Mary Jane.



Dżinsy + modne, nawet geometryczne, obcasy

Najprostszym sposobem, aby uniknąć efektu szkolnego mundurka rodem z brytyjskiej szkoły na bogatych panienek, jest połączenie Mary Jane z dżinsami. Klasyczny krój i fason - najlepiej z prostymi nogawkami do kostki - pokaże prawdziwy urok tych butów. Wybierz te ze szpiczastymi noskami i architektonicznym obcasem słupkowym. Uzupełnij stylizację odrobiną tweedu.

Rajstopy + mocny kolor

Rajstopy i Mary Jane tworzą duet nie do pokonania. Fani Gossip Girl rozpoznają w tym połączeniu ulubiony strój Blair Waldorf. Od królowej B z Upper East Side po królowe stylu ulicznego z Paryża - lekcja, jak odnieść sukces w noszeniu rajstop i Mary Jane, jest jasna: im większa platforma i jaśniejszy kolor, tym lepiej.

Skarpetki + minimalistyczne baleriny

Skarpetki to (niezbyt) tajna broń do tworzenia pożądanych stylizacji z Mary Jane w roli głównej. Skarpetki dodają nowego wymiaru każdej stylizacji i... chronią stopy przed otarciami. Co więcej, w ciągu ostatnich kilku sezonów stały się trendem stylizacyjnym na wybiegach najmodniejszych marek, takich jak np. Miu Miu. Połącz swoje Mary Jane z długimi kabaretkami lub prostymi prążkowanymi skarpetkami. Pierwsza z nich podnosi poziom tradycyjnej czarnej pary Mary Janea, dając fajny efekt butów do jazdy konnej, podczas gdy druga nawiązuje do trudnego do osiągnięcia zabawnego minimalizmu, który króluje w duńskiej modzie. Nie zapomnij o białych skarpetkach! Są cool!

Famke Janssen

Garnitur + Mary Jane

Podczas gdy mokasyny są zawsze mądrym wyborem do garnituru, Mary Jane są mniej oczywistą opcją i mają większy potencjał jeśli potrzebujesz być stylowa i w biurze, i na kolacji. Dzięki młodzieńczemu duchowi i kobiecym sprzączkom zmiękczą dopasowane spodnie, nadając biurowemu uniformowi bardziej swobodny charakter.



Białe buty + cokolwiek

Jeśli szukasz czegoś o wyrazistym charakterze, wybierz śnieżnobiałą wersję Mary Jane. Buty z zakrytymi palcami charakteryzują się taką samą wszechstronnością, jak inne niezbędne białe ubrania i obuwie, takie jak sneakersy i t-shirty. Biel nie tylko będzie pasować do wszystkiego, ale wzmocni różne odcienie stroju, dzięki czemu twoje ciuchy będą w centrum uwagi.

Spódnica skórzana + czółenka

Czółenka Mary Jane łagodzą siłę skórzanej spódnicy jednocześnie zachowując jej wyrafinowaną estetykę. Aby stworzyć taką kombinację, poszukaj nowoczesnych szpilek z kwadratowymi noskami, skóry z tłoczonym wzorem krokodyla i klamrą ozdobioną kryształami. Gładka spódnica zrobi wrażenie podczas lunchu lub randki, jeśli połączy się ją z przyciągającymi wzrok detalami.

Sukienka maxi + masywne platformy

Sukienki maxi wymagają maksymalistycznej wersji Mary Jane. Jeśli dotąd nie miałaś okazji zastosować zasady "więcej znaczy więcej", to jest ten moment. Mary Jane na grubej podeszwie, masywne, wysokie, wygodne przez cały dzień. Jeśli wolisz, aby twoja długa sukienka była jeszcze bardziej widoczna, wybierz bardziej subtelne platformy w neutralnych kolorach.

Baleriny typu Mary Jane - ZARA

