Kto może jeść figi?

Niepozorne owoce, które mają ładną, fioletową skórkę, często są niezauważane na sklepowych półkach, choć dostępne są przez zazwyczaj przez 12 miesięcy. Na figi częściej jednak kusimy się w wersji suszonej, która dostępna jest w kształcie interesujących rozet. Jedno jest pewne: figi powinno się jeść, ponieważ oferują wiele cennych substancji. W parze z prozdrowotnymi właściwościami przychodzą również walory smakowe. Figi są bardzo słodkie i soczyste: dojrzałe owoce mają bardzo miękką skórkę, więc z łatwością można je obierać, by zjeść przepyszny miąższ łączący miodową słodycz z nieco karmelową nutą. Ze względu na to, że figi mają wiele cennych wartości, nie ma ograniczeń, by mogły zjadać je wszyscy ci, którym na sercu leży troska o zdrowie.

Dlaczego figi szczypią w język i kto nie powinien ich jeść Interia.tv

Czy figi są zdrowe?

Figi mogą zastąpić mleko, ponieważ szybko uzupełniają niedobory wapnia 123RF/PICSEL

Co można w nich znaleźć? Figa to przede wszystkim to skarbnica minerałów, ale najwięcej zawiera wapnia - substancji odpowiedzialnej za prawidłowy rozwój kości i zębów. Przypuszcza się, że tego cennego pierwiastka w 100 gramach owocu jest tyle, co w szklance mleka. Stąd też figi obowiązkowo powinny znaleźć się w diecie wegan i wegetarian, aby szybko uzupełnić ewentualne niedobory wapnia. Cynk z kolei jest ważny w kontekście ochrony naszej odporności, by dzięki niemu ją wzmacniać i zminimalizować ryzyko występowanie infekcji. Ten cenny pierwiastek obecny w figach jest również nieoceniony, kiedy chcemy wyglądać lepiej, ponieważ wzmacnia kondycję skóry, paznokci i włosów.

Warto również wspomnieć o tym, że w figach można znaleźć także potas i magnez. W duecie te pierwiastki mogą zrobić wiele dla organizmu. Trzeba najpierw zacząć od faktu, że wspierają pracę mięśni, w tym serca, a także pomagają utrzymać ciśnienie tętnicze na prawidłowym poziomie. Warto wiedzieć, że figi powinni jeść nie tylko sercowcy, czy osoby aktywne fizycznie, ale również te podejmujące się wytężonego wysiłku umysłowego. Dlaczego? Ponieważ wspierają pamięć, koncentrację oraz łagodzą objawy przewlekłego stresu.

Widać jak na dłoni, że figi są zdrowe, ale to nie jest jeszcze wszystko, ponieważ mogą zaoferować jeszcze więcej. Wystarczy wspomnieć, że mogą wzmacniać krew i zminimalizować ryzyko wystąpienia anemii, a wszystko to przez obecność żelaza w owocach.

Na co dobre są figi?

Sałatka z figami to wspaniały sposób, aby podkręcić smak sałatek 123RF/PICSEL

Wiemy już, ze figi mają sporo pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Okazuje się, że małe owoce świetnie uzupełniają niedobory witamin. Na pierwsze miejsce wysuwają się te z grupy B. One - całościowo - wpływają na działanie wszystkich kluczowych układów w ciele. Regulują pracę całego krążenia, wpływają na trawienie, odporność oraz gospodarkę hormonalną. Oczywiście, w figach znajdziemy witaminę A, która zaliczana jest do silnych przeciwutleniaczy, czyli substancji, które redukują ilość wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawanie chorób cywilizacyjnych oraz szybsze starzenie się organizmu. Witamina A działa korzystnie na kondycję skóry oraz oczy minimalizując ryzyko zwyrodnienia narządu wzroku.

Figi: jedz i chudnij

Smak i wartości odżywcze zawarte w figach już przemawiają na ich korzyść. Owoce są również bogatym źródłem błonnika, a jak wiadomo, to właśnie on wspiera pracę układu pokarmowego. Nie dość, że nazywany jest "miotełką na jelita", to na dodatek pomaga utrzymać w dobrej kondycji stan mikroflory jelitowej. Błonnik szczelnie wypełnia ścianki żołądka, co zapewnia uczucie sytości i mamy mniejszą chęć na podjadanie między posiłkami: wtedy też łatwiej utrzymać szczupłą sylwetkę oraz zrzucić zbędne kilogramy.

Jak jeść figi? Najlepiej na surowo, ponieważ wtedy oferuje najwięcej cennych substancji. Zaleca się, aby nawet owoców nie obierać. Fakt, najlepszy smak ma miąższ, ale także w skórce skrywają się cenne substancje odżywcze. Figi świetnie komponują się - na przełamanie smaków - w sałakach, ale wiele osób zapieka je w towarzystwie mięs czy przygotowuje z nich słodkie przetwory.