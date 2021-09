Co dzieje się z Danielem Martyniukiem?

Daniel Martyniuk zaistniał w mediach w dość kontrowersyjny sposób. Wszystko zaczęło się od hucznego ślubu z Eweliną w 2018 roku. Krótko po nim pojawiły się wiadomości, że w domu Eweliny i Daniela miała miejsce interwencja policji, a sam syn Zenona był wówczas pod wpływem alkoholu.

Sytuacja była głośno komentowana przez wiele miesięcy, a na jaw ciągle wychodziły nowe fakty.



Przez wiele miesięcy Daniel, choć już dorosły, sprawiał nowe problemy swoim zmartwionym rodzicom, a finalnie rozwiódł się z Eweliną w 2020 roku.



Zatargi z prawem, kłótnie z byłą żoną i korzystanie z używek sprawiły, że Daniel nie radził sobie ze swoimi problemami i wspierany przez rodzinę, korzystał z pomocy specjalistów.



Zniknął na pewien czas z przestrzeni medialnej i nieco się wyciszył. Istnieje nadzieja, że takie postępowanie przyniosło zamierzony skutek, bo Daniel znalazł pracę i wrócił do prowadzenia swoich mediów społecznościowych.



Na jego profilu pojawiły się nowe zdjęcia syna gwiazdora, który pracuje... na statku. To trudna i wymagająca praca, która najwyraźniej spodobała się Martyniukowi. On sam zmienił się wizualnie nie do poznania!



Mężczyzna zapuścił brodę, przestał przejmować się markowymi ciuchami, a zamiast tego pokazuje się w roboczych rzeczach. Obecnie Daniel przebywa w Szwecji i tam wykonuje swoją pracę.



Czy ta zmiana okaże się stała i Daniel w końcu spokorniał? Wiele może na to wskazywać!



