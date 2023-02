Daphne Joy zawdzięcza popularność byłemu partnerowi

Daphne Joy zasłynęła w amerykańskich mediach dzięki związkowi z raperem 50 Centem. Jednak już wcześniej, zanim zakochała się w muzyku, rozpoczęła karierę modelki.

Egzotyczną urodę kobieta zawdzięcza genom. Jej matka jest Filipinką, a ojciec Portorykańczykiem. Światem modelingu zainteresowała się wcześnie, bo w wieku 17 lat.

Zaczęła pojawiać się na wybiegach i brać udział w coraz słynniejszych sesjach zdjęciowych. Pojawiła się na okładkach takich magazynów jak Show Magazine, King Magazine, BlackMen Magazine, Smooth i Ed Hardy Swim Campaign.

Jednak to miłość z raperem przyniosła jej prawdziwą popularność. W 2013 roku para powitała na świecie syna — Sirę. Jednak sielanka nie trwała długo, a w krótkim czasie po porodzie do mediów wpłynęła wypowiedź samej Daphne Joy o przemocy domowej, co było szokiem dla fanów 50 Cent'a.

Co prawda Daphne zarzuty wycofała, ale to sprawiło, że para rozstała się w niekoniecznie ciepłych stosunkach.

Dziś modelka wiedzie spokojne życie, wychowując syna, ale też będąc bizneswoman, prowadząc swoją markę modową i wciąż pracując jako modelka.

To właśnie zdjęcia z jej najnowszej sesji zdjęciowej wywołały spore emocje wśród jej fanów.

Piękne ciało 36-latki. Zdjęcia zachwyciły internautów

Daphne Joy zgromadziła w swoich mediach społecznościowych 1,7 miliona obserwatorów, a liczba ta wciąż rośnie. Choć niedawno gwiazda zniknęła z przestrzeni medialnej na jakiś czas, teraz znów wróciła z nowymi niespodziankami dla swoich fanów.

Daphne pochwaliła się najnowszą sesją zdjęciową, gdzie zaprezentowała swoje niezwykle kształtne ciało.

Modelka mimo upływu lat zachowuje doskonałą sylwetkę. Zawdzięcza ją genom, zabiegom medycyny estetycznej, ale też regularnym treningom, które chętnie pokazuje na swoim Instagramie.

Na najnowszych zdjęciach Daphne pozuje w czarnym kostiumie kąpielowym, odsłaniającym jej krągłe pośladki. Fani w komentarzach nie kryli zachwytu tymi widokami!

