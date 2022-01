Melania Trump zachwyciła zebranych!

Melania Trump i Donald Trump pożegnali się finalnie z Białym Domem 20 stycznia 2021 roku. Donald Trump odchodził jako wielki przegrany wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a jego miejsce zajął Joe Biden.

Widać było, że były prezydent nie potrafi sobie poradzić z porażką, ale jego żona wręcz przeciwnie.

Melania Trump wydawała się być szczęśliwa, że przestaje pełnić funkcję Pierwszej Damy. Co się stało później? Słuch po Melanii niemalże zaginął! Przestała udzielać się w mediach, nie chciała rozmawiać z dziennikarzami.



Dopiero niedawno zrobiło się głośno o tym, że zaczyna inwestować w kryptowaluty. Jej milczenie i zniknięcie tylko podsyciły plotki o kryzysie w jej małżeństwie z Donaldem Trumpem.



O tym, że Melania tylko czekała na zakończenie kadencji Donalda, by się z nim rozwieść, było w mediach głośno jeszcze w trakcie wyborów.



To koniec plotek o rozstaniu Melanii Trump i Donalda Trumpa?

Okazuje się jednak, że nic podobnego nie nastąpiło i Melania pojawiła się wraz z mężem na balu sylwestrowym.



Para bawiła się w ekskluzywnym klubie na Florydzie i nie szczędziła uśmiechów, pozując do zdjęć.



Żona byłego prezydenta była w szampańskim nastroju ostatniego wieczoru 2021 roku i zachwyciła kreacją. Na tę okazję wybrała długą, białą suknię ze zdobionymi rękawami.



Trzeba przyznać, że wyglądała na o wiele bardziej zrelaksowaną, niż gdy pełniła rolę Pierwszej Damy. Częściej też spoglądała na męża, co wcześniej się nie zdarzało.



Czyżby przegrana w wyborach Trumpa, uleczyła ich małżeństwo? Wiele na to wskazuje!

