Dworek ze „Złotopolskich” istnieje naprawdę! Wiemy, ile kosztuje noc w słynnej posiadłości

Pierwszy odcinek serialu "Złotopolscy" został wyemitowany na antenie TVP 26 grudnia 1997 roku. Produkcja na przestrzeni lat zyskała miano kultowej, a opowieść o dwóch skłóconych rodach elektryzowała widzów aż do 2010 roku.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Anna Przybylska, Anna Milewska, Henryk Machalica, Kazimierz Kaczor, Andrzej Najman, Alina Janowska, Paweł Wawrzecki, Ewa Kasprzyk, Marek Siudym, Jerzy Turek, Andrzej Piaseczny, Piotr Szwedes czy Ewa Ziętek.

Burzliwe losy Dionizego Złotopolskiego i jego siostry Eleonory Gabriel gromadziły przed telewizorami pokaźne grono wiernych fanów. Serial był jednym z najdłużej emitowanych w polskiej telewizji i stał się trampoliną do sławy dla niektórych aktorek i aktorów.

Dworek ze "Złotopolskich" istnieje naprawdę

Wielu widzom w pamięci utkwiła przede wszystkim rodowa posiadłość we wsi Złotopolice, w której mieszkał serialowy Dionizy wraz z ukochaną Julią, synem Markiem, jego żoną Barbarą i ich synem Waldemarem.

Słynna posiadłość istnieje naprawdę i znajduje się w podwarszawskiej wsi Many, która od Złotopolic jest oddalona o ponad godzinę drogi. Od centrum Warszawy dzieli ją ok. 35 kilometrów.

Dworek powstał w 1928 roku, a zaprojektował go Tadeusz Tołwiński, twórca gmachu Muzeum Narodowego i Liceum Batorego w Warszawie. Obiekt nie został jednak dokończony. Po wojnie obiekt trafiał w różne ręce.

W 1947 roku właścicielem został Stanisław Wójcik, a w 1989 roku dworek trafił do Artura Borzewskiego. Wtedy rozpoczął się jego remont. W 1997 roku stał się miejscem akcji serialu "Złotopolscy". I tak, wieś Many zaczęła odgrywać Złotopolice.

Prezenterka TVP zamieniła dworek w hotel

Zdjęcie Beata Chmielowska-Olech, prowadząca "Teleexpress" w TVP / Artur Zawadzki/Reporter/East News / East News

W 2004 roku obiekt kupiła spółka Dwór Many Sp. z o.o. Jednym z udziałowców była rodzina popularnej dziennikarki Beaty Chmielowskiej-Olech. Prowadząca "Teleexpress" wspólnie z mężem odrestaurowała zabytkowy obiekt.

Obecnie w dworku organizowane są konferencje czy okolicznościowe imprezy, w tym i przyjęcia weselne. W słynnej serialowej posiadłości ślub brał gwiazdor serialu "M jak Miłość", Marcin Mroczek.

Wiemy, ile kosztuje noc w dworku ze "Złotopolskich"

Jak czytamy na stronie Dworu Many, do dyspozycji gości jest 30 pokoi z łazienkami. W sezonie wiosennym, ceny za nocleg w posiadłości serialowego Dionizego z serialu "Złotopolscy" trzeba zapłacić od 200 do 295 zł. Ceny poza sezonem wahają się od 296 do 345 zł za noc.

