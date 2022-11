Odsłania ciało i kusi internautów. Kochają ją miliony

Demi Rose nazywana jest przez wielu "brytyjską Kim Kardashian". Wszystko przez niezwykle kobiecie kształty, którymi może się pochwalić. 27-latka kocha eksponować swoje atuty. Na Instagramie publikuje odważne zdjęcia. Zazwyczaj pozuje w samej bieliźnie na tle egzotycznego krajobrazu.

Rose zyskała popularność dzięki mediom społecznościowym. Już jako nastolatka marzyła o karierze w modelingu. Niestety, realizację planów uniemożliwiał jej niski wzrost. Demi Rose ma tylko 150 cm wzrostu - to zdecydowanie za mało, żeby chodzić po wybiegach i prezentować kolekcję luksusowych domów mody.

Demi nie zrezygnowała jednak z marzeń. Miała jednak niebywałą charyzmę i odwagę. Postanowiła spróbować swoich sił, jako modelka bikini. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę! Rose szybko zdobyła popularność, a liczba jej obserwatorów na Instagramie sukcesywnie się powiększała.

Dziś Demi Rose może pochwalić się imponującymi zasięgami. Jej konto na Instagramie obserwuje prawie 19 mln użytkowników z całego świata. Tak duża rozpoznawalność wiąże się z intratnymi propozycjami współpracy. Modelka żyje w luksusie. Otacza się drogimi przedmiotami i często jeździ na egzotyczne wakacje. Takie życie sobie wymarzła!

Co tym razem pokazała Demi Rose?

27-latka regularnie raczy swoich obserwatorów śmiałymi kadrami. Dba o to, by fani stale o niej pamiętali. Wczoraj opublikowała zmysłowy kadr, który wzbudził zachwyt internautów. Co pokazała tym razem?

Demi Rose postanowiła wyeksponować na zdjęciu najczęściej komplementowaną część swojego ciała - pośladki. Gwiazda zapozowała, leżąc w strumieniu na tle bujnej roślinności. Modelka okryła powabne ciało jedynie kusą chustą. Kawałek materiału więcej odsłaniał, niż zasłaniał.

Co na to fani modelki? Internauci doceni odwagę swojej ulubienicy. Pod postem w okamgnieniu zaroiło się od pozytywnych komentarzy. "Masz ciało bogini" - orzekli miłośnicy urody Rose.

