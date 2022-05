Jak wynika z Instagrama Demi Rose, brytyjska modelka wzięła udział w uwielbianym przez gwiazdy festiwalu po raz pierwszy. Impreza, którą pokochały też polskie gwiazdy takie jak Marcelina Zawadzka czy Maffashion co roku gromadzi tłumy, spragnione dobrej zabawy i występów pierwszoligowych zespołów.

Festiwal Coachella to także okazja do zaprezentowania swoich oryginalnych i przygotowywanych już wiele miesięcy wcześniej stylizacji, o których później piszą najważniejsze magazyny i serwisy modowe ze świata. Demi Rose wzięła to sobie do serca i przygotowała na Coachellę bardzo odważną kreację!

Demi Rose chwali się pośladkami w seksownym gorsecie!

Demi Rose zamieściła właśnie na Instagramie fotki, prezentujące jej oryginalną, festiwalową kreację. Modelka pozuje na nich w seksownym, nabijanym brylantami gorsecie z golfem, do którego dobrała wysokie kowbojki i małą torebkę w kształcie radyjka.

Seksowna modelka zamieściła także filmiki, na których przechadza się w tym odważnym zestawie pod sceną. Widać na nich, że kreacja odsłoniła prawie całkowicie imponujące pośladki Demi, która znana jest ze swoich bardzo kobiecych kształtów:

- "Wow", "Wyglądasz niesamowicie", "Seksowna", "Perfekcyjna" - piszą fani, zachwyceni stylizacją Demi.

Jak wam podoba się w tej festiwalowej odsłonie?

