Demi Rose w niecodziennej stylizacji. Fani zmieszani jej wyglądem

Gwiazdy

Demi Rose słynie ze swojego zamiłowania do pokazywania swojego nieziemskiego ciała i z miłości do podróży. Kocha łączyć jedno i drugie, publikując swoje zdjęcia z różnych zakątków świata. Tym razem zaskoczyła fanów fotografiami w nieco niepasującej do sytuacji stylizacji, z wierzchołka... góry wulkanicznej.

Zdjęcie Demi Rose kocha podróżować. Tym razem zaskoczyła zdjęciem z nowego miejsca, które odwiedziła / The Daily Stardust / BACKGRID / Agencja FORUM