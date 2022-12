Doda kusi w skąpym bikini. „Obłędne ciało i nieprzeciętna osobowość”

Doda karierę muzyczną zaczęła rozwijać lata temu - w 2000 roku została dostrzeżona spośród setek kandydatek i wybrana na wokalistkę popularnego wówczas zespołu Virgin. Sześć lat później rozpoczęła solową karierę, którą kontynuuje do dziś. Na przestrzeni lat zyskała rzeszę fanów, którzy doceniają nie tylko jest wyjątkowy talent wokalny ale i mocny charakter oraz osobowość.

Doda i jej nieudane związki

Niestety, mimo wymarzonego zawodu piosenkarki, licznych sukcesów i sławy, w jej życiu zabrakło szczęścia w miłości. Po wielu nieudanych związkach, w tym ostatnim - małżeńskim z Emilem Stępniem, który zakończył się rok temu, zdecydowała się poszukać miłości w nietypowy sposób. Stała się bowiem bohaterką programu stacji Polsat - "Doda. 12 kroków do miłości", którego misją miało być odnalezienie celebrytce drugiej połówki. Mimo iż sam udział w show nie przyniósł tego co chciała, równocześnie los uśmiechnął się do Rabczewskiej. Po zakończonej emisji ogłosiła, że jest zakochana, a niedługo potem w sieci pojawiło się zdjęcie z nowym ukochanym - Dariuszem Pachutą. Uwiecznili je podczas wyprawy do Wietnamu.

Reklama

Czytaj również: Doda pokazała zdjęcie z nowym ukochanym

Doda zachwyca doskonałą formą. Fani podzieleni

Z tego też miejsca Doda publikowała zdjęcia, na których prezentowała swoją niezwykle wysportowaną i zadbaną sylwetkę. Piosenkarka podkreślała niejednokrotnie, że zdrowa dieta i aktywność fizyczna są dla niej bardzo ważne. Na przestrzeni lat sporo schudła, a dziś nie przypomina już Dody sprzed dwudziestu lat. Celebrytka swoje wdzięki chętnie prezentuje więc w mediach społecznościowych, a okoliczności ostatniej podróży były idealną okazją, by pochwalić się zdjęciami w bikini.

Instagram Post Rozwiń

Ostatnie, które zamieściła na Instagramie sprawiły, że fani komentowali na potęgę. Sporo odsłaniający, skąpy strój w panterkę u zdecydowanej większości fanów wywołał zachwyty.

Czytaj również: Doda kusi ciałem na wakacjach

Obłędne ciało i nieprzeciętna osobowość. Zmotywowała mnie Pani do ćwiczenia. skomentowała fanka

Marzenie mieć taka figurę. Uwielbiam cię za całokształt. napisała internautka

Część internautów była jednak zniesmaczona. Uważają, że "golizna", którą prezentuje piosenkarka to przesada.

Przepraszam, ale scena jak z filmu dla dorosłych, nie jest to estetyczne i ładne, tylko wulgarne i brzydkie. Szkoda. napisał użytkownik Instagrama

Doroto pokaż się z klasą w jakiejś ładnej stylizacji. Nudne już i niesmaczne to świecenie tyłkiem i piersiami . dodała kolejna osoba

Dorota Rabczewska do postu, w którym zaprezentowała swoje wdzięki dodała też opis - kilka zdań o sobie.

- Złożona z przeciwieństw. W połowie niesiona przez wodę, w połowie przez wiatr. Z jednej strony domatorka, z drugiej strony obieżyświat. Introwertyczka porywająca tłumy. Konserwatywny liberał. Staroświecka ekscentryczka. Bezpruderyjny wstydzioch. Łobuziara z wielkim sercem... Kochająca spokój wariatka.

Prawie 83 tys. polubień najwyraźniej świadczy o tym, że użytkownikom Instagrama zdjęcia się podobają. A Wam?

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń