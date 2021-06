Doda i Emil Stępień rozwodzą się - to już pewne. Po wielu miesiącach plotek, domysłów snutych przez media i fanów, piosenkarka w końcu potwierdziła te wiadomości.

"Zanim uprzedzi mnie 'ktoś dyskretny'... Złożyłam pozew o rozwód. Decyzja była długo przepracowana przemyślana i jest ostateczna. Kulisy naszego rozstania pozostawiam dla siebie podobnie jak i cały nasz 5 letni związek. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Wierzę, że najlepsze jeszcze przede mną" - napisała w poście na swoim profilu w mediach społecznościowych Doda.



W komentarzach od razu pojawiły się słowa wsparcia dla gwiazdy, ale także fani odważyli się wyrazić pewnego rodzaju zawód:



"Szkoda. Jakoś po cichu wierzyłem, że w tym związku w końcu byłas prawdziwe szczęśliwa. Ufam, że mimo wszystko wciąż tak będzie" - można przeczytać pod wpisem Doroty.



I nic w tym dziwnego, bo fani Dody pamiętają jej bajeczny ślub z Emilem Stępniem, który wzięli w gorącej Hiszpanii, a dokładniej w Marbelli.



Uroczystość była wyjątkowym zaskoczeniem dla wszystkich, bo przypomnijmy, że Doda utrzymywała, że jest szczęśliwą singielką, a Emil jest jedynie jej przyjacielem.



Para zaskoczyła wszystkich w kwietniu 2018 roku, gdy opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie obrączek - wówczas wszystko stało się jasne i celebrytka już wtedy mogła wyjawić, jak do tego doszło.



W wielkiej tajemnicy najpierw wzięła ślub cywilny w Polsce, a następnie ślub kościelny razem z Emilem wzięła w Marbelli, gdzie para młoda zaprosiła najbliższych przyjaciół i rodzinę.



"Kochani, z radosnym sercem informuję Was jako pierwsza: wyszłam za mąż. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że osoba, której oddałam serce i zaufałam w tej życiowej decyzji, to jednocześnie mój ukochany i przyjaciel. Ta mieszanka stała się możliwa dzięki temu, że rosła w sile z dala od mediów... ale teraz już mogę wykrzyczeć to całą piersią!!!! KOCHAM GO!" - napisała wówczas w mediach społecznościowych szczęśliwa Dorota.



Dlaczego Doda tak pieczołowicie ukrywała fakt o związku i zamążpójściu?



"Chciałam pierwszy raz odkąd 20 lat temu stałam się osoba publiczna, móc przezywać rodzące się uczucie nie na oczach wszystkich. Dać mu szanse żeby rodziło się w spokoju i bez pośpiechu .Żeby przeżyło. Dać mu szanse żeby rosło z dala od mediów, plotek, hejtu i ciekawskich życzących źle i moich starych błędów. Dać mu szanse by urosło w sile na tyle bym wiedziała ze kocham i jestem kochana NAPRAWDĘ" - wyjawiła wówczas w swoich mediach społecznościowych.



Przez długie tygodnie fani zachwycali się szczegółami ślubu, które sukcesywnie wyjawiała Dorota - suknia, dekoracje, miejsce ślubu. Powstała także piosenka i teledysk z tego wyjątkowego dnia.



Dziś te chwile są tylko pięknym wspomnieniem, a nowa rzeczywistość wygląda nieco inaczej. O ile ślub był niezwykłym zaskoczeniem dla fanów Doroty, to wieści o rozwodzie wielu spodziewało się już wcześniej.

