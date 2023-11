Dominika Chorosińska nową minister kultury. Oto jak nazwała szóstkę swoich dzieci

Agnieszka Osiecka: Poetka "na zakręcie"

Meghan i Harry planują przeprowadzkę? Informator zdradził szczegóły ich decyzji

Kim Kardashian zachwyciła w sukni. Co za kształty

Katarzyna Niewiadoma: w pogoni za pasją

W poniedziałek, 27 listopada br. Dominika Chorosińska została wybrana nową minister kultury w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Wcześniej, mimo protestów dyrektorem teatru w Łodzi został jej mąż - Michał.

Kim jest nowa szefowa Ministerstwa Kultury? Większość osób zapewne kojarzy ją jako gwiazdę popularnej polskiej telenoweli. Media w przeszłości rozpisywały się o niej niejednokrotnie. Chorosińska miała niemałe zawirowania miłosne, a dziś jest matką szóstki dzieci. Najstarsze jest już pełnoletnie.

Zobacz też: Spore zaskoczenie. Znana aktorka weszła do rządu

Reklama

Kim jest Dominika Chorosińska? Wiek, mąż, dzieci

Dominika Chorosińka z domu Figurska, urodziła się 28 grudnia 1978 roku w Elblągu. Popularność zdobyła za sprawą roli w serialu "M jak miłość", gdzie wcieliła się w rolę Ewy - kochanki Krzysztofa Zduńskiego, a potem partnerki Laszka Skalskiego. Postać tę zagrał mąż aktorki - Michał Chorosiński. To właśnie na planie telenoweli narodziło się między nimi uczucie, a w roku 2002 roku wzięli ślub.

Mimo że są razem do dziś, w ich związku było sporo zawirowań. O parze tej było głośno szczególnie za sprawą romansu Chorosińsiej - aktorka zdradziła męża z o 10 lat starszym mężczyzną, a owocem ich związku jest syn - dziś 16 letni Józef. Mimo trudnych doświadczeń Chorosiński postanowił wybaczyć żonie zdradę. W międzyczasie na jaw wyszło również, że Michał także zdradził Dominikę - i ona wybaczyła mu romans.

Oprócz Józefa, para wychowuje jeszcze piątkę własnych dzieci - dwie córki - Anastazję (ur. 2003) i Matyldę (ur. 2005) oraz trzech synów - Piotra (ur. 2012), Jana (ur. 2014) oraz Alana (ur. 2020). Jak widać w przypadku córek i najmłodszego syna para zdecydowała się na oryginalne, nowoczesne imiona, natomiast chłopców nazwała bardzo tradycyjnie.

Chorosińscy deklarują, że są wierzącymi, uduchowionymi katolikami i angażują się w różne akcje charytatywne.

Zdjęcie Dominika i Michał Chorosińscy, rok 2011. / East News

Czytaj także: Dominika Chorosińska: Kiedyś gwiazda "M jak miłość", dziś posłanka

Kariera polityczna Dominiki Chorosińskiej

Z polityką Chorosińska związana jest od 2018 roku. Wtedy to wystartowała w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy PiS. Rok później bezskutecznie kandydowała do Parlamentu Europejskiego. W wyborach parlamentarnych uzyskała jednak mandat posłanki na Sejm IX kadencji z ostatniego miejsca na liście PiS, a w 2023 powołano ją na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Została także przewodniczącą Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Początki Chorosińskiej w świecie polityki nie były łatwe. W jednym z pierwszych wywiadów wykazała się ogromną niewiedzą na temat kraju. Nie potrafiła odpowiedzieć na większość pytań dotyczących systemu politycznego, który obecny obowiązuje w Polsce. Ponadto nie znała liczby posłów i senatorów w parlamencie. Twierdziła, że wiekiem który pozwala na start w wyborach prezydenckich była pełnoletniość a nie 35 lat, a pierwszym, niekomunistycznym premierem był Jan Olszewski.

Skrajne emocje wzbudziło też jej ostatnie wystąpienie - na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji z ław poselskich Chorosińska wykrzyczała w stronę nowego marszałka Sejmu - Szymona Hołowni słowa:

- Masz talent (nawiązując do tego, że był on niegdyś prowadzącym popularnego show telewizyjnego). Będzie musiał użyć tego talentu, żeby z tej błogiej nieświadomości przejść do tego na czym polega praca marszałka - powiedziała.