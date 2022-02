Dominika Gwit - Dunaszewska popularność zdobyła dzięki rolom w takich produkcjach jak "Galerianki", "Przepis na życie" i "Singielka". Aktorka występowała także na deskach Teatru Muzycznego w Gdynii m.in. w roli bankierki w spektaklu "Mały Książę" oraz w głównej roli w musicalu "Szach i Papuga". Od 2017 roku związana jest z Teatrem „Fabryka Marzeń” Kamili Polak, który swoje tytuły prezentuje podczas ogólnopolskich tras.



W ostatnich latach więcej mówiło się jednak o życiu prywatnym aktorki niż o jej działalności zawodowej. Dominika Gwit w lipcu 2018 roku wyszła za mąż za Wojciecha Dunaszewskiego, który jest z zawodu montażystą telewizyjnym. Aktorka przekonuje, że wciąż jest tak zakochana w mężu jak na początku związku, a w Walentynki opublikowała na Instagramie wzruszającą fotkę ze ślubu i napisała:



Kochajcie się. Nie tylko od święta. #walentynki #happyvalentinesday

- życząc fanom miłości.



Dominika Gwit - Dunaszewska od lat walczy z otyłością

​Patryk Vega z żoną na gali. Postawili na błysk Od wielu lat zarówno media jak i wielbiciele Dominiki Gwit - Dunaszewskiej śledzą także jej walkę z dodatkowymi kilogramami. Aktorka nigdy nie należała do osób szczupłych i już w serialu "Przepis na życie" dała się poznać jako dość korpulentna, ale z biegiem lat wciąż przybierała na wadze.

W pewnym momencie Dominika Gwit - Dunaszewska postanowiła przejść na dietę i zadbać o zdrowie. Efekty były spektakularne - aktorka dosłownie zszokowała fanów niezwykle szczupłą sylwetką i zdradziła, że udało się jej schudnąć zrzucić aż 50 kilogramów! Gwit - Dunaszewska napisała nawet książkę, w której opisała swoją historię.

Dominice Gwit - Dunaszewskiej nie udało się niestety utrzymać długo wagi, a ona sama zaczęła przebąkiwać, że odchudzanie było najgorszym okresem w jej życiu. Zaczęła wręcz mieć obsesję na punkcie jedzenia – skrupulatnie notowała wszystkie spożyte kalorie, co chwilę wchodziła na wagę i wpadała w odrętwienie, gdy widziała, że nie chudnie.

Po jakimś czasie aktorka wyznała też, że odchudzanie dosłownie ukradło jej dwa lata życia – jadła bardzo mało, a zalecane posiłki nie były zbyt sycące, więc cały czas chodziła głodna...



Dziś aktorka jest o wiele szczęśliwsza, choć znów zmaga się z otyłością, a jakiś czas temu fani zauważyli, że jeszcze przytyła. Ona jednak wciąż powtarzała, że ma przecież nadwagę od dzieciństwa i taka po prostu jest - nie chce katować się dietami i patrzeć, jak życie przelatuje jej między palcami. Wszystko wskazuje jednak na to, że Dominika Gwit - Dunaszewska znowu zmieniła zdanie!

Dominika Gwit - Dunaszewska znowu mocno schudła? Fani widzą efekty!

Wczoraj na Instagramie Dominiki Gwit - Dunaszewskiej pojawiła się fotka, która zelektryzowała fanów. Aktorka pozuje na niej w obcisłej sukience, z wielkim, walentynkowym balonem w kształcie serca, ale to nie on, ale figura gwiazdy zainteresowała fanów. Zauważyli ono bowiem, że aktorka mocno schudła.



- "Ładnie pani chudnie", "Albo takie ujęcie albo pani schudła", "Pięknie wyglądasz", "Chudnie Dominisia w oczach" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod postem.





Faktycznie, trzeba przyznać, że aktorka schudła i wygląda kwitnąco. Myślicie, że znowu jest na diecie?



