Dominika Gwit zaskoczyła na nowym zdjęciu. Kadr wzbudził zachwyt fanów

Dominika Gwit to jedna z najbardziej znanych aktorek w Polsce. Chociaż jej życie koncentruje się głównie na filmie i teatrze, to gwiazda od czasu do czasu dzieli się też informacjami na temat życia prywatnego. Tym razem na Instagramie opublikowała zdjęcie, do którego pozuje bez makijażu. Posypały się komplementy.