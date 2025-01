"Chciałam Wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w <M jak miłość>. Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji. To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko, i za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. Ściskam Was mocno i życzę, aby nigdy nie opuszczała Was radość i dobra energia. Będę za Wami tęsknić, bo tylu wspólnych lat nie da się zapomnieć" - Dominika Ostałowska przekazała w pożegnalnym wpisie w swoich mediach społecznościowych.

Od 1994 do 2000 r. pracowała w Teatrze Ateneum. Później związana była z Teatrem Powszechnym (2000-2012), obecnie należy do zespołu Teatru Studio. Zdobyła Orła za najlepsza główna rolą kobiecą w filmie "Daleko od okna" (2000) i drugoplanową rolę w "Warszawie".

To jednak nie oznacza, że Dominika Ostałowska już nie próbowała zakończyć wcześniej swojej pracy na planie serialu. W 2017 roku aktorka została odsunięta od serialu, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów, a w 2022 roku wróciła do "M jak miłość" w epizodycznej roli, co dało nadzieję na większy powrót postaci.