Dorota Rabczewska szczerze o życiu singielki

Tak sobie myślę…za trzy "chwile" kończę 38 lat, za chwile będę mieć drugi rozwód i zaczynać wszystko od nowa… i już mnie to w ogóle nie przeraża (chociaż trochę to trwało). Ciesze się, że odważyłam się być singielką przed czterdziestką wbrew ogólnej presji, oczekiwaniom i wewnętrznemu dyskomfortowi. Bo niby czemu bardziej "komfortowy" ma być przyklejony sztuczny uśmiech i pozycja społeczna gwarantowana ramieniem, które tak naprawdę nie daje żadnego oparcia? Koniec z tym, jesteśmy zajebiste, wartościowe same w sobie, warte każdych początków, wiek nie przekreśla szansy na lepsze jutro i nie zmusza do tkwienia w relacjach przez ktore jesteście nieszczęśliwe. I bycie samemu z wyboru jest sto razy lepsze niż bycie samotnym z konieczności. Nie boje się być sama, lubię to. Wewnętrzny spokój i szczęście jest więcej warte niż opinia innych.

Dorota Rabczewska