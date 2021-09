"Jaram się jak pochodnia, ponieważ czekałam na ten dzień od paru miesięcy. Jadę co Centrum Zdrowia Dziecka, tym razem już nie jako mama pacjenta. Moja córka ma wadę serca, więc jakiś czas temu spędziłam tam trochę czasu. I to było bardzo trudne doświadczenie, ale też ubogacające. Każdy powinien raz na jakiś czas zderzyć się z tym, co jest najbardziej ważne" - zwierzyła się Dorota Szelągowska.