Ellie Brown przypomina o sobie swoim fanom! Zrobiło się gorąco!

Ellie Brown to 22-latka, która jak wiele brytyjskich celebrytek rozwinęła swoją karierę dzięki reality show "Love Island". Ta urocza blondynka wie, jak wykorzystać swoje atuty do zwrócenia na siebie uwagi.

Chociaż Ellie nie znalazła miłości w programie, a także nie wygrała głównej nagrody, to zyskała sporo fanów, którzy śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych.



To tam pojawiają się co jakiś czas gorące zdjęcia celebrytki. Tym razem było podobnie, gdy gwiazda opublikowała zdjęcie w bieliźnie.



Trzeba przyznać, że Ellie może pochwalić się doskonałą figurą, a dodatkowo fanki zachwycają się jej nową, krótszą fryzurą.



W komentarzach nie brakuje pochwał i komplementów od fanów. Nic w tym dziwnego, bo ostatnio swoim wyglądem Ellie przypomina jedną z sióstr Kardashian - Khloe, która ostatnimi czasy zrzuciła zbędne kilogramy i zachwyca swoją metamorfozą.





