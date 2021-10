To, że królowa Elżbieta kocha konie, jazdę konną i wyścigi, dla nikogo nie jest tajemnicą. Pewnie gdyby nie nosiła korony, zawodowo zajmowałaby się tylko hodowlą koni, bo oprócz psów rasy Corgi to największa pasja brytyjskiej monarchini.

Swojego pierwszego kucyka szetlandzkiego dostała, gdy miała 4 lata i już wtedy zaczęła się uczyć jazdy w siodle. Kilka lat temu królowa wróciła do tej rasy i znowu dosiada małych koni, a jej ulubieniec to kucyk o imieniu Fern. Właśnie na nim sfotografowano królową w grudniu 2020 roku, gdy wraz z głównym stajennym, Terrym Pendrym, wybrała się na przejażdżkę po okolicy zamku Windsor.

Królowa Elżbieta II nie może jeździć konno

Choć ostatnie zdjęcia Elżbiety II w siodle są z końca zeszłego roku, to - jak donosi informator dziennika "The Sun" - królowa ostatni raz była widziana w siodle na początku września w swojej posiadłości Balmoral w Szkocji:

"To wtedy zaczęła odczuwać pewne dolegliwości - cytuje osobę z otoczenia monarchini "The Sun". Skutkiem tych dolegliwości było zalecenie lekarzy, by monarchini zrobiła sobie przerwę od siodła.

"Królowa uwielbia jazdę konną i to zawsze była ważna część jej życia. Jest bardzo rozczarowana, że od dwóch miesięcy nie może jeździć konno"

- zapewnia informator gazety. Dodaje też, że Elżbieta II jest zdeterminowana, by wrócić do ulubionego sportu tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Elżbieta odwołała dwie oficjalne wizyty

Stan zdrowia królowej ostatnio się pogorszył do tego stopnia, że odwołała dwie oficjalne wizyty - w Irlandii Północnej oraz na konferencji klimatycznej organizowanej w Glasgow przez ONZ. Jak poinformował rzecznik Pałacu Buckingham, brytyjska monarchini trafiła w zeszłym tygodniu na jedną dobę do szpitala, gdzie przeprowadzono jej szereg badań. Brytyjskie media zwróciły uwagę także na fakt, że królowa zaczęła chodzić o lasce, co do tej pory się nie zdarzało, nie licząc kilku tygodni po operacji kolana, którą przeszła w 2003 roku.

W rodzinie królewskiej nie tylko Elżbieta II kocha jazdę konną. Pasję tę podzielają też jej córka, księżniczka Anna i wnuczka Zara Tindall. Księżniczka Anna jest pierwszą osobą z rodziny królewskiej, która wzięła udział w igrzyskach olimpijskich - startowała w zawodach jeździeckich w Montrealu w 1976 roku. W jej ślady poszła także jej córka Zara Tindall, która na olimpiadzie w 2012 roku zdobyła srebrny medal. Konnej jazdy uczą się także prawnuki królowej książę George i księżniczka Charlotte, a babcia z uwagą śledzi ich postępy, co zdradziła w jednej z rozmów z poddanymi księżna Kate.

